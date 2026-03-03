OFFICIEEL Lierse haalt oud-bondscoach als opvolger voor Kindermans

Lierse versterkt zijn sportieve structuur met de terugkeer van voormalig bondscoach Ives Serneels. De club kiest voor een ervaren figuur die zowel het sportieve beleid als de doorstroming van jeugd moet aansturen.

Aanstelling van een ervaren clubfiguur

Lierse heeft een akkoord bereikt met Ives Serneels voor de functie van sportief directeur en voorzitter van het sportief comité, zo laat de club weten in een mededeling aan onze redactie. De 53-jarige oud-speler keert terug naar de club waar hij een belangrijk deel van zijn loopbaan doorbracht. Hij volgt Jonathan Kindermans op.

Serneels verdedigde de clubkleuren gedurende bijna een decennium en groeide in die periode uit tot een vaste waarde in de defensie. Hij maakte deel uit van de selectie die in de jaren negentig meerdere sportieve hoogtepunten bereikte.

Na zijn actieve spelersloopbaan stapte Serneels over naar het trainersvak. Hij werkte eerst bij Dessel Sport en keerde later terug naar Lierse als jeugdcoördinator. In die rol legde hij de nadruk op opleiding en structuur binnen de jeugdwerking. Vervolgens nam hij de leiding over de vrouwenploeg, waarmee hij een finaleplaats in de nationale bekercompetitie bereikte.

Lange ambtstermijn als bondscoach

In 2011 werd Serneels aangesteld als bondscoach van de nationale vrouwenploeg. Hij leidde de Red Flames veertien jaar lang en begeleidde de ploeg naar haar eerste deelname aan een Europees kampioenschap.



In zijn nieuwe functie krijgt Serneels de opdracht om de krijtlijnen van het sportieve project te bepalen. Hij zal fungeren als aanspreekpunt voor staf en spelers en zijn ervaring inzetten om de sportieve werking verder te professionaliseren. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor het rekruteringsbeleid, waarbij de nadruk ligt op jeugdontwikkeling en het aantrekken van spelers die passen binnen de identiteit van de club.