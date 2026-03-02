Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust

KRC Genk pakte dit weekend uit met een 3-0-overwinning tegen KAA Gent. En daar moesten de troepen van trainer Nicky Hayen zelfs niet eens diep voor gaan.

KRC Genk pakt ticket voor Champions’ Play-offs

Met de zege tegen KAA Gent springt KRC Genk weer over hun tegenstander van afgelopen weekend naar de zesde plaats en pakt het een ticket voor de Champions’ Play-offs.

Voorlopig toch, want er staan nog drie matchen op de agenda. Volgens Steven Defour ziet het er na deze belangrijke overwinning bijzonder goed uit voor de Limburgers.

“Als ik KAA Gent en Standard dit weekend zag spelen, hoeven ze daar geen schrik van te hebben. Een klein beetje consistentie in de resultaten moet volstaan om in de top zes te blijven”, is hij heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

Omgekeerde van vorig jaar

Dat is heel erg goed nieuws voor de supporters van KRC Genk, maar Defour stelt hen nog veel meer gerust dan dat. Er zou wel eens vuurwerk kunnen volgen in de play-offs.

“Wie weet zien we dan het omgekeerde seizoensverloop van vorig jaar. Toen was Genk top in de reguliere competitie, maar zakten ze door het ijs in de play-offs. Dat scenario kunnen ze nu misschien omdraaien”, besluit hij.