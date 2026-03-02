Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge boekte een spectaculaire overwinning in Charleroi, maar de spelers waren zelf kritisch over hun eerste helft. Aleksandar Stankovic gaf toe dat het niveau aanvankelijk ondermaats was.

“Wat we in de eerste helft deden, dat is niet hoe we trainen en spelen. Dat is Club niet", klonk het bij Stankovic. Het team worstelde duidelijk om zijn normale ritme te vinden.

De rode kaart voor Van den Kerkhof kantelde de match, maar Stankovic stelde dat het ook los daarvan een wake-upcall was. “Tijdens de rust vroegen we ons af wat we aan het doen waren en wat we wilden bereiken", zei hij.

Coach Ivan Leko bracht enkele tactische wijzigingen aan en dat bleek cruciaal. Na de aanpassingen kon Club zijn beste spel tonen en de controle over de wedstrijd herwinnen.

Aleksandar Stankovic was niet blij met de eerste helft van Club Brugge

Het verschil werd meteen zichtbaar: de spelers toonden honger en vastberadenheid op het veld, iets wat in de eerste helft nog ontbrak. “We hebben laten zien dat we een groot team zijn", stelde Stankovic trots.

Uiteindelijk besliste een doelpunt in de laatste minuut de match. Benieuwd naar de topper tegen Anderlecht volgende week. Beide clubs hebben de voorbije weken immers al twee gezichten laten zien.