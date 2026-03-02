Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart
Foto: © photonews

Westerlo hield kampioen Union op een scoreloos gelijkspel, maar het gevoel achteraf was dubbel. Een vroege rode kaart veranderde het wedstrijdverloop en zette één speler in het oog van de storm.

KVC Westerlo speelde zondag met 0-0 gelijk tegen Union SG. Dat is een knappe prestatie tegen de huidige kampioen, maar er zat meer in voor de Kemphanen. Zij hadden de betere kansen en verdienden meer.

Zelfs met tien, want na een halfuur spelen kreeg Clinton Nsiala al rood. Hij gaf een tegenstander een tik in het gezicht. Met elf tegen elf viel er misschien wel een doelpunt, en dat beseft de speler zelf ook. Maandag deelde hij een bericht op Instagram.

Nsiala excuseert zich na vroege rode kaart

"Ik bied mijn oprechte excuses aan voor de slechte houding die ik deze namiddag heb getoond", klinkt het bij de speler. "Het was egoïstisch en onprofessioneel van mijn kant, aangezien ik ons door een vroege rode kaart in deze wedstrijd heb benadeeld."

"Dit is ook erg frustrerend omdat ik graag, nog eens, deze namiddag had deelgenomen aan de prestatie die de ploeg had neergezet", gaat hij verder. Nsiala zal ongetwijfeld uit zijn fouten geleerd hebben, al wacht hem nog een schorsing.

Lees ook... Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf
"Ik kom terug met het besef van de verkeerde daad die ik heb begaan, met een goede houding die deze naam waardig is en met nog meer vastberadenheid dan ik tot nu toe heb laten zien", aldus Nsiala.

Westerlo
Union SG
Clinton Nsiala-Makengo

