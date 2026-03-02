Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera is zijn avontuur bij Dender gestart met een punt, maar de uitdaging blijft enorm. De nieuwe coach kijkt verder dan het klassement en mikt op een mentale ommekeer in de strijd om het behoud.

Yannick Ferrera debuteerde zondagavond als hoofdcoach van FCV Dender. De Kadavers speelden 0-0 gelijk tegen Cercle Brugge en zo pakte de nieuwe T1 al meteen zijn eerste punt.

Hij wil voor een ommekeer zorgen. Dankzij de Relegation Play-offs is alles nog mogelijk, al staat Dender er heel slecht voor. "De achterstand van acht punten op La Louvière halveren tegen de start van de Relegation Play-Offs, dat is het doel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ferrera wil kloof halveren en verrast met bankzitter

"We zetten nog geen stap voorwaarts in het klassement, maar misschien wel in de hoofdjes. Het besef groeit dat we kwalitatief niet moeten onderdoen voor de concurrentie", gaat hij verder.

Ferrera pakte ook meteen uit met één verrassende beslissing. Kapitein Kobe Cools moest plaatsnemen op de bank. Een heel opvallend besluit, maar de coach heeft er ook een duidelijke uitleg voor.



"Cools blijft toekomstgericht belangrijk op en naast het veld. Ik trek zijn kwaliteiten zeker niet in twijfel, maar selecteerde het elftal waarvan ik denk dat het in functie van Cercle de beste slaagkansen bood", aldus Ferrera.