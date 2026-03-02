Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Afgelopen weekend werd Andre Garcia van Club NXT uitgesloten. Hij haalde een doorgebroken tegenstander van RSCA Futures neer.

Rode kaart voor Andre Garcia

Al na dertien minuten werd Andre Garcia van Club NXT in de Challenger Pro League met een rode kaart van het veld gestuurd. Dat gebeurde in de match tegen RSCA Futures.

De verdediger van de beloften van Club Brugge haalde Onia Seke van Anderlecht neer. Die tikte de bal over Garcia, waarna de speler van blauw-zwart hem onderuit haalde.

Als Seke had mogen doorgaan, dan was hij alleen op de doelman van Club NXT afgegaan. Zo werd hij een rijpe doelkans afgenomen. De scheidsrechter van dienst trok meteen rood.

Schorsing met uitstel

Het bondsparket heeft nu een voorstel gedaan voor een schorsing van Garcia. En die is toch wel opvallend mild te noemen voor de speler van Club NXT.

Garcia komt er van af met een uitgestelde schorsing van één speeldag. Hij kan volgend weekend dus gewoon weer spelen. Daarnaast krijgt hij ook een boete van 250 euro.

Anderlecht
Club Brugge

