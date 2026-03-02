Club Brugge-coach Ivan Leko reageert bijzonder scherp op kritiek van Charleroi voor arbitrage

Na de late ommekeer van Club Brugge tegen Charleroi ging het vooral over de arbitrage. Bij de thuisploeg klonk felle kritiek, maar Ivan Leko pareerde die scherp en wees ook naar een cruciaal moment eerder in de match.

Bij Charleroi was er bijzonder veel onbegrip voor de arbitrage nadat Club Brugge een 1-0-achterstand nog kon ophalen. Dit gebeurde dankzij een strafschopdoelpunt en een goal in minuut 100.

Ivan Leko deelde de mening van zijn collega Hans Cornelis allerminst. "De strafschopfase? Ik heb de beelden nog niet gezien, maar het leek gelijkaardig aan de fase in de beker hier en toen vonden ze de ref ‘top’. Maar als het tegen hen gebeurt, is de ref opeens slecht", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

Leko dient Charleroi van repliek na kritiek op arbitrage

De T1 van Club Brugge lijkt de reactie van Cornelis niet gepast te vinden. "Het is moeilijk en in het voetbal zijn 50-50-keuzes soms tegen je en soms voor je. Je moet je groots blijven tonen en de tegenstander feliciteren."

"Een maand geleden bleven we hier ook gefrustreerd achter toen we verloren na een 50-50-strafschop", haalt hij minder leuke herinneringen aan. De Kroaat verwijst ook nog naar de schandalige rode kaart die Van Den Kerkhof pakte.

"Ik begrijp de frustratie, maar dit is deel van het spel. Als hij die rode kaart niet pakt, krijgen we een andere wedstrijd. Ze zouden dus beter gefrustreerd zijn over hun eigen speler dan over ons."