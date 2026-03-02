Drie doelpunten in drie wedstrijden: Belg blinkt uit in La Liga

Met zijn derde doelpunt in evenveel wedstrijden heeft Largie Ramazani zondag de enige goal gemaakt in de competitiewedstrijd tussen Valencia en Osasuna. De 25-jarige winger scoorde vanop de strafschopstip en zit zo aan vier doelpunten dit seizoen in La Liga.

Uitgeleend door Leeds aan Valencia verzamelde Largie Ramazani in het begin van het seizoen vooral invalbeurten. In oktober werd hij afgeremd door een spierblessure en pas in januari kreeg hij echt zijn kans.

De 25-jarige Belgische winger stond in de laatste twee wedstrijden in de basis en vond al twee keer de weg naar doel, tegen Levante en Villarreal. Daarmee zette hij stevige stappen in de concurrentiestrijd voor een vaste plek.

Ook zondag, tegen Osasuna, kreeg Ramazani opnieuw het vertrouwen. Hij scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd… vanop de stip, en bezorgde Valencia zo de drie punten.

Largie Ramazani schenkt Valencia de zege

Het is zijn vierde doelpunt van het seizoen. De flankaanvaller, die werd opgeleid bij Anderlecht, Charlton en Manchester United, maakte zijn profdebuut bij Almería alvorens naar Leeds te trekken.

Dankzij deze overwinning klimt Valencia naar de veertiende plaats in La Liga en vergroot het de kloof met de degradatiezone tot vijf punten. Osasuna blijft tiende in de middenmoot.



