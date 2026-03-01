STVV blijft indruk maken in de Jupiler Pro League. Ze zijn nu al zeker van de Champions' Play-offs en kunnen voorlopig meer dan een woordje meespreken in het titeldebat met Union SG en Club Brugge. Als underdog is ook Imke Courtois een beetje fan.

STVV stond met nog vier speeldagen voor de boeg op een knappe tweede plaats in het klassement. Ze zijn al zeker van de Champions’ Play-offs. Ook de nederlaag van dit weekend gaat daar niets aan veranderen, al kunnen ze een plekje zakken in de stand.

De underdog maakt Imke Courtois blij

“Wanneer STVV straks aan de play-offs begint en dat in het laatste seizoen met puntenhalvering, zal het ongetwijfeld veel supporters kennen”, besefte ook Imke Courtois in haar column die ze vorige week al schreef voor De Zondag.

En deze week ging ze gewoon vlotjes door op dat elan. In een nieuwe column voor de zondagskrant had ze het over het belang van een underdog - ook met een verwijzing naar haar eigen dochter en diens toekomstig (school)leven.

Imke Courtois heeft lof voor Beveren, STVV en Standard

Ze had het over onder meer Mjällby uit Zweden, het Europees avontuur van Bodo/Glimt. "Alsof een nieuwe leerling plots vooraan de klas belandt. Niet omdat iemand het voorspelde, maar omdat durf en nieuwsgierigheid soms meer opleveren dan voorstudie."



"Het zijn de Kanaries in de top-6, Standard dat een laatste aanval inzet richting de Champions' Play-offs en Bob Peeters die zich met succes aanmeldt voor volgend schooljaar. Hij en zijn SK Beveren zijn bezig aan een grote onderscheiding in de Challenger Pro League."