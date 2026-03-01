Felice Mazzu heeft maar één woord voor prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven

Felice Mazzu spaarde zijn ploeg niet na de zware 5-1-nederlaag van OH Leuven op het veld van Anderlecht. "Het resultaat is heel moeilijk te aanvaarden, maar vooral de manier waarop we zijn geklopt", klonk het scherp bij de Leuvense coach.

Nochtans begon OHL uitstekend aan de wedstrijd. “We starten perfect en scoren. Negenentwintig minuten lang zijn we de betere ploeg op het veld,” aldus Mazzu. “Maar dan maken we één fout en relanceren we Anderlecht. We geven hen vertrouwen en dat mogen we niet doen.”

De gelijkmaker kwam er na knullig balverlies en een ongelukkige owngoal, een mentale tik die zijn ploeg niet meer te boven kwam. “Vanaf dat moment zag je twijfel in onze ploeg sluipen", gaf Mazzu aan.

Catastrofaal! Zo omschreef Mazzu de tweede helft

Na rust ging het helemaal mis. “Onze tweede helft was catastrofaal. Het is de eerste keer dat ik mijn ploeg zo slecht zie spelen. We hebben niets gecreëerd, we lieten ruimte en wonnen geen duels.” Vooral de manier waarop de tegengoals vielen, stoorde hem. “Bij de tweede goal maken we een fout die niet nodig is, we zetten de muur open bij een vrije trap. Bij de derde goal staat Cvetkovic met zijn rug naar doel en kan hij toch scoren. Dat kan ik niet aanvaarden.”

Mazzu wees op een mentaal probleem binnen zijn groep. “We zijn heel fragiel in het hoofd. Anderlecht heeft misschien zes keer op doel getrapt, maar onze intensiteit en présence in de duels ontbraken volledig.”

Door de nederlaag blijft OHL in de gevarenzone hangen. De kloof met nummer twaalf Zulte Waregem bedraagt slechts één punt. Met nog duels tegen Westerlo, Charleroi en Antwerp wacht een spannende ontknoping in de strijd om de Relegation Play-Offs te vermijden.