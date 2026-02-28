De terugkeer van Zeno Debast? "Niet in de selectie uit eigen keuze."

Zeno Debast komt dichter bij een terugkeer. Rui Borges, de coach van Sporting, gaf tijdens een persconferentie nieuws over de Rode Duivel.

De Belgische speler is in topvorm: "Debast traint. Hij zal niet in de selectie zitten uit eigen keuze, omdat hij pas sinds enkele dagen weer 100% fit is, maar hij is klaar om te helpen."

Hervallen bij terugkeer

Zeno Debast was half januari teruggekeerd op het veld, maar moest opnieuw passen. Sporting wil daarom voorzichtig zijn. "Bij zijn terugkeer was hij niet op 100% en we volgen zijn gezondheid nauwgezet. Hij voelde nog ongemak, dus hebben we gekozen om het rustig aan te doen," legde Rui Borges uit volgens A Bola.

Bekerwedstrijd op dinsdag

Zonder Zeno Debast won Sporting vrijdagavond met 3-0 van Estoril. Dinsdag neemt Sporting het op tegen rivaal Porto in de halve finale van de Portugese beker. Een terugkeer lijkt dan een optie.

Speelminuten tegen Porto?

De Belgische verdediger zou opnieuw bij de selectie kunnen aansluiten. Het blijft afwachten of de coach nog wil wachten of besluit hem te selecteren voor deze belangrijke wedstrijd voor de Portugese club.



Debast kwam dit seizoen tien keer in actie. Daarin stond de 22-jarige Debast zeven keer in de basis. De marktwaarde van de 191 cm grote Belg wordt door Transfermarkt geschat op zo'n 30 miljoen.