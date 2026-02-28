De terugkeer van Zeno Debast? "Niet in de selectie uit eigen keuze."

De terugkeer van Zeno Debast? "Niet in de selectie uit eigen keuze."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zeno Debast komt dichter bij een terugkeer. Rui Borges, de coach van Sporting, gaf tijdens een persconferentie nieuws over de Rode Duivel.

De Belgische speler is in topvorm: "Debast traint. Hij zal niet in de selectie zitten uit eigen keuze, omdat hij pas sinds enkele dagen weer 100% fit is, maar hij is klaar om te helpen."

Hervallen bij terugkeer

Zeno Debast was half januari teruggekeerd op het veld, maar moest opnieuw passen. Sporting wil daarom voorzichtig zijn. "Bij zijn terugkeer was hij niet op 100% en we volgen zijn gezondheid nauwgezet. Hij voelde nog ongemak, dus hebben we gekozen om het rustig aan te doen," legde Rui Borges uit volgens A Bola.

Bekerwedstrijd op dinsdag

Zonder Zeno Debast won Sporting vrijdagavond met 3-0 van Estoril. Dinsdag neemt Sporting het op tegen rivaal Porto in de halve finale van de Portugese beker. Een terugkeer lijkt dan een optie.

Speelminuten tegen Porto?

De Belgische verdediger zou opnieuw bij de selectie kunnen aansluiten. Het blijft afwachten of de coach nog wil wachten of besluit hem te selecteren voor deze belangrijke wedstrijd voor de Portugese club.


Debast kwam dit seizoen tien keer in actie. Daarin stond de 22-jarige Debast zeven keer in de basis. De marktwaarde van de 191 cm grote Belg wordt door Transfermarkt geschat op zo'n 30 miljoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lissabon
Estoril
Zeno Debast

Meer nieuws

LIVE: Eden Hazard in het Lotto Park, Taravel wijzigt meer dan verwacht Live

LIVE: Eden Hazard in het Lotto Park, Taravel wijzigt meer dan verwacht

19:51
Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot

Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot

20:00
Challenger Pro League: bleef SK Beveren ook op speeldag 27 ongeslagen?

Challenger Pro League: bleef SK Beveren ook op speeldag 27 ongeslagen?

19:30
Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

19:15
2
Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"

Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"

19:00
Arbnor Muja droomt groot met STVV: "Ik wil de reguliere competitie winnen"

Arbnor Muja droomt groot met STVV: "Ik wil de reguliere competitie winnen"

18:30
Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!

Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!

18:04
De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

17:30
Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK

Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK

17:00
11
Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

16:30
1
Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie"

Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie"

16:00
4
Twijfel is groot: speelt Iran straks op het WK tegen België?

Twijfel is groot: speelt Iran straks op het WK tegen België?

15:30
Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus?

Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus?

15:00
1
Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur

Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur

14:30
Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior

Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior

14:00
1
Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"

Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"

13:30
🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

13:00
LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

12:35
Hoogspanning? Vincent Kompany voorzichtig voorafgaand aan Der Klassiker

Hoogspanning? Vincent Kompany voorzichtig voorafgaand aan Der Klassiker

12:30
Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

12:00
1
LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

11:30
Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?

Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?

11:40
9
Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"

Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"

11:20
5
Basisdebuut levert meteen punt op tegen Standard: reactie spreekt boekdelen

Basisdebuut levert meteen punt op tegen Standard: reactie spreekt boekdelen

11:00
Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback"

10:30
13
Liggen Anderlecht én Antwerp op de loer voor STVV-revelatie?

Liggen Anderlecht én Antwerp op de loer voor STVV-revelatie?

10:00
1
Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis

Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis

09:40
4
De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs

De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs

09:20
1
DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk

DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk

09:00
Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

08:40
1
Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"

Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"

08:20
Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"

Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"

08:00
Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig

Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig

07:30
1
'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'

'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'

07:00
Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim

Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim

06:30
De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken

De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken

06:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 24
FC Porto FC Porto 3-1 Arouca Arouca
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Estoril Estoril
Vilafranquense Vilafranquense 0-0 Estrela Amadora Estrela Amadora
Nacional Nacional 0-1 Braga Braga
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 21:30 Alverca Alverca
CD Tondela CD Tondela 01/03 CD Santa Clara CD Santa Clara
Casa Pia AC Casa Pia AC 01/03 Moreirense Moreirense
Rio Ave Rio Ave 01/03 FC Famalicao FC Famalicao
Gil Vicente Gil Vicente 02/03 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - STVV: 1-0 Bere4 Bere4 over KV Mechelen - Zulte Waregem: - Swakke25 Swakke25 over Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke" Stefaan_82 Stefaan_82 over Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK Negenduuzend Negenduuzend over Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback" JaKu JaKu over Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie" The Purple Knight The Purple Knight over Borussia Dortmund - Bayern München: 0-0 TatstOn TatstOn over Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde" Jimmmmm Jimmmmm over Heeft Loïs Openda nog een toekomst bij Juventus? Dirk1897 Dirk1897 over Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved