Zal Rudi Garcia hem eindelijk oproepen? "Hij wordt in België onderschat en verdient een selectie"

De selectie van Rudi Garcia voor de vriendschappelijke wedstrijden aan het einde van maart nadert. Dit wordt de laatste kans voor sommige spelers om zich te tonen voor het WK.

Welke aanpak zal Rudi Garcia hanteren voor de oefenwedstrijden volgende maand? Zal hij proberen zo veel mogelijk vaste waarden op te roepen om de automatismen te trainen, zelfs als dat betekent dat hij spelers moet opnemen die weinig speeltijd hebben gehad of net terug zijn van een blessure, of zal hij experimenteren om te zien welke nieuwkomers iets aan de groep kunnen toevoegen?

De vele afwezigen zouden hem wel eens kunnen dwingen voor die laatste optie te kiezen. In dat geval maakt een speler als Mika Godts (20) grote kans om eindelijk de Rode Duivels te ontdekken. De vleugelspeler van Ajax Amsterdam beleeft dit seizoen een topseizoen.

Roept Rudi Garcia Mika Godts op?

Met 13 doelpunten en 8 assists in 22 Eredivisiewedstrijden zou Godts een selectie zeker verdienen, dat lijkt duidelijk. En zijn broer, Matz, betreurt dat zijn naam maar zelden opduikt in de gesprekken. “Ik vind dat hij zijn kans verdient, en dat dacht ik al twee jaar geleden. Voor hem is het een droom om bij de Rode Duivels te komen,” zegt Matz Godts in De Telegraaf.

“Ik denk dat Mika al een tijd onderschat wordt in België,” betreurt de broer van de Ajax-speler. “Tot nu toe heeft het volgens mij weinig met zijn kwaliteiten te maken gehad, maar meer met timing. De bondscoach zal ook willen zien of Mika zich in de groep kan voegen.”



Het trainingskamp in de VS volgende maand lijkt het ideale moment om dat te testen, ook al staat een WK natuurlijk op een ander niveau. “Er zijn veel factoren om rekening mee te houden, maar als hij een kans krijgt, denk ik dat hij op basis van zijn voetbalkwaliteiten een rol kan spelen.” Het antwoord volgt over enkele weken.