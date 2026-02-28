🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

De start van Edward Still als coach van Watford verloopt niet slecht. Na een eerste nederlaag eerder deze week boekte hij weer een overwinning uit bij Bristol.

Vier wedstrijden, twee overwinningen, één gelijkspel, één nederlaag: de balans van Edward Still aan het roer van Watford is tot nu toe vrij correct. Vooral herpakten de Hornets zich perfect na de eerste nederlaag in het Still-tijdperk, die afgelopen dinsdag thuis tegen Ipswich Town werd geleden.

Belangrijke overwinning

De uitwedstrijd bij Bristol City was belangrijk, want bij een overwinning zou Watford de thuisploeg voorbijgaan (en terugkeren in de top 10 van de Championship). Dat is gelukt: de mannen van Edward Still wonnen met 1-2.

Still dankt de overwinning onder andere aan een schitterend doelpunt van Jeremy Ngakia (25 jaar). De Anglo-Congolese vleugelverdediger plaatste in de 77e minuut een harde knal in de kruising en bezorgde zo Watford de drie punten.

Na wisselvallige resultaten zullen Still en Watford nu een reeks van overwinningen moeten boeken om aan te sluiten bij de top en de play-offs voor promotie naar de Premier League te kunnen spelen.



Oude bekenden

De voormalige interimcoach van Anderlecht lijkt in ieder geval zijn draai te vinden bij Watford. Daar heeft hij ook enkele oude bekenden onder zijn hoede zoals Edo Kayembe (ex-Anderlecht), Giorgi Chakvetadze (ex-Gent) en Pierre Dwomoh (ex-Antwerp)