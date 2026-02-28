🎥 Geniaal doelpunt zorgt voor zege voor Edward Still en Watford

Foto: © photonews

De start van Edward Still als coach van Watford verloopt niet slecht. Na een eerste nederlaag eerder deze week boekte hij weer een overwinning uit bij Bristol.

Vier wedstrijden, twee overwinningen, één gelijkspel, één nederlaag: de balans van Edward Still aan het roer van Watford is tot nu toe vrij correct. Vooral herpakten de Hornets zich perfect na de eerste nederlaag in het Still-tijdperk, die afgelopen dinsdag thuis tegen Ipswich Town werd geleden.

Belangrijke overwinning

De uitwedstrijd bij Bristol City was belangrijk, want bij een overwinning zou Watford de thuisploeg voorbijgaan (en terugkeren in de top 10 van de Championship). Dat is gelukt: de mannen van Edward Still wonnen met 1-2.

Still dankt de overwinning onder andere aan een schitterend doelpunt van Jeremy Ngakia (25 jaar). De Anglo-Congolese vleugelverdediger plaatste in de 77e minuut een harde knal in de kruising en bezorgde zo Watford de drie punten.

Na wisselvallige resultaten zullen Still en Watford nu een reeks van overwinningen moeten boeken om aan te sluiten bij de top en de play-offs voor promotie naar de Premier League te kunnen spelen.

Oude bekenden

Oude bekenden

De voormalige interimcoach van Anderlecht lijkt in ieder geval zijn draai te vinden bij Watford. Daar heeft hij ook enkele oude bekenden onder zijn hoede zoals Edo Kayembe (ex-Anderlecht), Giorgi Chakvetadze (ex-Gent) en Pierre Dwomoh (ex-Antwerp)

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek
11:30

11:30
Vincent Euvrard legt de vinger op de wonde na gelijkspel tegen La Louvière: "Dat is niet goed genoeg"
13:30

13:30
Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig
07:30

07:30
1
Hoe is het nu met Wouter Vandenhaute?
11:40

11:40
7
De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken
06:00

06:00
2
LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?
12:35

12:35
Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent
12:00

12:00
Hoogspanning? Vincent Kompany voorzichtig voorafgaand aan Der Klassiker
12:30

12:30
Liggen Anderlecht én Antwerp op de loer voor STVV-revelatie?
10:00

10:00
LIVE: KV Mechelen en Zulte Waregem willen stap zetten richting hun doel
10:45

10:45
Basisdebuut levert meteen punt op tegen Standard: reactie spreekt boekdelen
11:00

11:00
Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"
11:20

11:20
1
Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis
09:40

09:40
4
Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback"
10:30

10:30
3
De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs
09:20

09:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha
21:00

21:00
Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"
08:00

08:00
Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt
08:40

08:40
1
DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk
09:00

09:00
'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'
21:00

21:00
3
Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"
08:20

08:20
Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"
16:15

16:15
1
'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'
07:00

07:00
Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim
06:30

06:30
Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"
14:54

14:54
Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière
22:43

22:43
KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"
23:00

23:00
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden
22:30

22:30
4
"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie
22:00

22:00
Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"
21:20

21:20
3
STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken
19:00

19:00
1
"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland
21:40

21:40
2
Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."
20:20

20:20
"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans
20:00

20:00
15
Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?
18:40

18:40
'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'
19:40

19:40

