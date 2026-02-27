STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

STVV gaat al zeker in de top-3 de reguliere competitie afsluiten. Week in, week uit blijven ze onder Wouter Vrancken mooie dingen laten zien. De coach van De Kanaries heeft echter nog geen nieuw contract mogen tekenen op Stayen.

STVV is aan een geweldig seizoen bezig onder Wouter Vrancken. Met 54 punten doen ze helemaal mee bovenaan en mag er zelfs gedroomd worden van de titel. Europees voetbal? Dat is stilaan een realistisch doel aan het worden, zeker als Union SG de Croky Cup zou winnen.

Nog geen nieuw contract voor Wouter Vrancken

Toch heeft Wouter Vrancken nog geen nieuw contract gekregen bij De Kanaries. Opvallend, niet? “Als het zo goed gaat, zou je veronderstellen dat ze hem heel graag willen houden. It takes two to tango en het moet ook financieel kloppen.”

“Ik denk dat beide partijen wel willen verlengen, maar ik denk dat de kans heel groot is dat er misschien wel een buitenlandse club zou kunnen komen aankloppen”, aldus Arnar Vidarsson in Een-Tweetje zeer duidelijk over de zaak.

Trekt Wouter Vrancken naar het buitenland?

Zijn er clausules opgenomen in het contract, zijn er andere stappen die gezet zijn of kunnen gezet worden? “Als voetbalfan hoop je dat de kern samenblijft als ze Europees voetbal zouden halen”, pikte Gilles Mbiye-Beya dan ook in. Ook Anderlecht werd al genoemd in de wandelgangen, maar het lijkt eerder het buitenland te worden als hij zou vertrekken.



Rest de vraag: wil Vrancken wel naar het buitenland, als die uitdaging er zou komen? Volgens Arnar Vidarsson zou dat zeker kunnen. “Ik denk dat Wouter veel bijgeleerd heeft de voorbije twee jaar en heel goed weet wat hij wil. Het sportieve plan zal moeten kloppen.”