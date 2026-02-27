Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

Sporting Charleroi is erin geslaagd deze winter geen sleutelspelers te verliezen, maar kan bepaalde vertrekken komende zomer niet voorkomen. Aan de mouw van Titraoui wordt steeds nadrukkelijker getrokken.

Onder de sterkhouders van Charleroi bevindt zich ook Yassine Titraoui (22 jaar), patron van het middenveld van de Zebra's en die al verschillende transferperiodes de interesse wekt van talrijke clubs. Volgens informatie van Sky Sports is deze interesse vanuit de Premier League concreet.

Interesse in Titraoui van Charleroi steeds concreter

Wolverhampton Wanderers zou namelijk overwegen om deze zomer toe te slaan voor de Algerijnse middenvelder. De directeur scouting van Wolverhampton zou persoonlijk overtuigd zijn van Titraoui, die de voorbije maanden meermaals gescout zou zijn.

Er blijft wel een probleem, meldt Sky Sports: Wolverhampton verkeert in een zeer slechte positie in de strijd om het behoud. Mochten de Wolves degraderen naar de Championship, dan zouden ze het erg moeilijk hebben om Yassine Titraoui te overtuigen hen daar te vervoegen.

Titraoui zal niet tekenen in The Championship

De Algerijn wordt momenteel gewaardeerd op 5 miljoen euro door Transfermarkt, maar RCSC zal hopen er veel meer aan over te houden, zeker als Titraoui het WK speelt met de Fennecs. Een week geleden was er ook al gewag gemaakt door Voetbalkrant van de interesse.



Dit seizoen speelde Yassine Titraoui 24 wedstrijden in de Jupiler Pro League, waarin hij 4 doelpunten maakte. Hij heeft zich opgeworpen als de metronoom op het middenveld van Sporting Charleroi na het vertrek van zijn landgenoot Adem Zorgane naar Union.