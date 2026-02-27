Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

Racing Genk heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League na een slopende avond tegen Dinamo Zagreb. De Limburgers maakten het zichzelf bijzonder moeilijk en kregen tijdens de rust een stevige wake-upcall van coach Nicky Hayen.

Racing Genk stootte door naar de achtste finales van de Europa League na een thriller tegen Dinamo Zagreb. De Kroaten dwongen verlengingen af, maar na de reguliere speeltijd konden de Limburgers het verschil maken.

In de eerste helft speelde Genk nogal laks. Aan de bal was het saai en de spelers leken zich wat in te houden. Tijdens de rust was coach Nicky Hayen bijzonder streng voor zijn troepen. Daar konden de spelers van meespreken.

Nodige wake-upcall tijdens de rust

"Het was nodig dat hij hard ingreep", vond kapitein Bryan Heynen. "Het was belangrijk om ons op onze plichten te wijzen", klinkt het. Hayen zei op zijn persconferentie dat hij het gevoel had dat zijn spelers niet beseften dat het een Europese match was.

"De coach heeft ons even goed op onze plaats gezet", zei Matte Smets na afloop. "Je zag het volgens mij ook in de tweede helft, dat we beter uit de kleedkamers kwamen." Na de rust verliep het iets vlotter, maar de efficiëntie bleef ontbreken in beide strafschopgebieden.

Lees ook... Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de Europa League: spelers hebben duidelijke voorkeur›

Aan het begin van de wedstrijd leek bij een aantal spelers de 'drive' te ontbreken. Niet iedereen leek even fris. Aanvoerder Heynen heeft er niet meteen een verklaring voor. "Ik wou dat ik er een antwoord op had, dan kon ik het oplossen. Maar ik denk dat de jongens in kwestie daar zeker op aangesproken zullen worden door de trainer. Onder de rust gebeurde dat ook", aldus Heynen.