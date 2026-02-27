Reactie Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| Reageer
Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Europa League na een slopende avond tegen Dinamo Zagreb. De Limburgers maakten het zichzelf bijzonder moeilijk en kregen tijdens de rust een stevige wake-upcall van coach Nicky Hayen.

Racing Genk stootte door naar de achtste finales van de Europa League na een thriller tegen Dinamo Zagreb. De Kroaten dwongen verlengingen af, maar na de reguliere speeltijd konden de Limburgers het verschil maken.

In de eerste helft speelde Genk nogal laks. Aan de bal was het saai en de spelers leken zich wat in te houden. Tijdens de rust was coach Nicky Hayen bijzonder streng voor zijn troepen. Daar konden de spelers van meespreken.

Nodige wake-upcall tijdens de rust

"Het was nodig dat hij hard ingreep", vond kapitein Bryan Heynen. "Het was belangrijk om ons op onze plichten te wijzen", klinkt het. Hayen zei op zijn persconferentie dat hij het gevoel had dat zijn spelers niet beseften dat het een Europese match was.

"De coach heeft ons even goed op onze plaats gezet", zei Matte Smets na afloop. "Je zag het volgens mij ook in de tweede helft, dat we beter uit de kleedkamers kwamen." Na de rust verliep het iets vlotter, maar de efficiëntie bleef ontbreken in beide strafschopgebieden.

Lees ook... Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de Europa League: spelers hebben duidelijke voorkeur
Aan het begin van de wedstrijd leek bij een aantal spelers de 'drive' te ontbreken. Niet iedereen leek even fris. Aanvoerder Heynen heeft er niet meteen een verklaring voor. "Ik wou dat ik er een antwoord op had, dan kon ik het oplossen. Maar ik denk dat de jongens in kwestie daar zeker op aangesproken zullen worden door de trainer. Onder de rust gebeurde dat ook", aldus Heynen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Matte Smets
Bryan Heynen

Meer nieuws

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de Europa League: spelers hebben duidelijke voorkeur Reactie

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KRC Genk in de Europa League: spelers hebben duidelijke voorkeur

00:41
1
'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

15:30
Byran Heynen eerlijk na knotsgekke Europese avond in Genk: "Gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld"

Byran Heynen eerlijk na knotsgekke Europese avond in Genk: "Gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld"

06:15
1
🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

14:20
3
Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00
1
Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

10:00
6
Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

09:00
Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

15:15
LIVE: Standard kan vanavond terug de Champions' Play-offs induiken als het wint van La Louvière Live

LIVE: Standard kan vanavond terug de Champions' Play-offs induiken als het wint van La Louvière

14:30
KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

13:30
6
Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

14:54
Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen

Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen

23:31
Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

14:40
2
Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00
Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

13:00
Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

12:40
Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

12:30
3
Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

12:20
Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

12:00
Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

11:40
Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

11:20
4
Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

11:00
Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

10:30
Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

09:30
2
STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

08:40
2
Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

08:20
9
🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht

🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht

08:00
6
Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

07:40
Waarom Jérémy Taravel hoofdcoach van Anderlecht moet blijven: "Ik kreeg er kippenvel van"

Waarom Jérémy Taravel hoofdcoach van Anderlecht moet blijven: "Ik kreeg er kippenvel van"

07:20
Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..."

Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..."

07:00
4
Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

06:30
56
RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen

RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen

23:00
4
Moet Lammens zich zorgen maken? 'Deze doelman komt deze zomer terug én wil zijn plaats onder de lat heroveren bij Manchester United'

Moet Lammens zich zorgen maken? 'Deze doelman komt deze zomer terug én wil zijn plaats onder de lat heroveren bij Manchester United'

22:30
5
OFFICIEEL: PSV beloont Belgisch supertalent met nieuw contract én vaste plaats bij A-kern

OFFICIEEL: PSV beloont Belgisch supertalent met nieuw contract én vaste plaats bij A-kern

22:00
Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

21:40
1
'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

21:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 2-0 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1P Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 0-1 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 1-0 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 3-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie zambatta zambatta over Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord Stigo12 Stigo12 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" André Coenen André Coenen over Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering Wesl Wesl over 🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde Wesl Wesl over Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea' --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League André Coenen André Coenen over Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog CringeMedia CringeMedia over 🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved