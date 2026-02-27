Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover
KAA Gent ging danig met de billen bloot in eigen huis tegen Cercle Brugge. En defensief vielen heel wat spelers ook nog eens uit. Dus was het de vraag in hoeverre er zouden spelers gerecupereerd kunnen worden.

Op het halfuur moest Maksim Paskotsi worden vervangen. Rik De Mil koos voor Hatim Es-Saoubi om hem te gaan vervangen, maar dat werd ook geen onverdeeld succes. De verdediger pakte net na rust namelijk een rode kaart.

Puzzelwerken voor Rik De Mil

Gelukkig voor Gent werd die uiteindelijk niet geschorst en is hij wel beschikbaar tegen KRC Genk. Ondertussen heeft Rik De Mil zich uitgelaten over het puzzelwerk dat hij zal moeten verrichten tegen de Limburgers.

"We willen geen excuses zoeken, ook niet daarin. Maar het wordt inderdaad puzzelen", aldus Rik De Mil over de situatie met de nooddefensie. "Ik wil niet vervallen in excuses van blessures en van alles en nog wat."

Afwachten of Paskotsi en Hashioka fit raken

"Het wordt ook afwachten, omdat er jongens zijn die er alles aan doen om klaar te raken tegen zondag. Ik heb de spelers die uitvielen nog niet gezien op het veld. We gaan kijken wie er fit is en wie er klaar is om die belangrijke match aan te pakken."

Lees ook... Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"
"Bij Hashioka is het een blessure aan de kuit, dus bij hem zijn we stap voor stap aan het gaan", aldus De Mil op zijn persconferentie. "Bij Paskotsi is het eerder aan de enkel. Hij zit nog in de revalidatiefase, maar ze willen er alles aan doen om klaar te raken voor Genk."

