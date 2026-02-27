Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen
Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft nog vier speeldagen af te werken om de top-12 te halen en op die manier de Relegation Play-offs te vermijden. Het zou nog wel eens een spannend slot van de competitie kunnen worden, maar bij Essevee blijven ze positief.

Zulte Waregem moet nog op bezoek bij KV Mechelen dit weekend en daarna volgen nog duels tegen Standard (thuis), KAA Gent (uit) en Charleroi (thuis). Technisch gezien vier tegenstanders om de Champions' Play-offs te halen.

Verwachtingspatroon van Zulte Waregem moet realistisch zijn

Met twaalf op twaalf zouden ze inderdaad nog met 41 punten een woordje kunnen meespreken, maar het is op dit moment toch vooral naar beneden kijken. OH Leuven volgt op één punt op de dertiende plaats, Cercle Brugge op twee punten op plek veertien.

De Relegation Play-offs vermijden lijkt het allerbelangrijkste voor de promovendus. Vaak is het voetbal goed, maar de laatste maanden wordt wel héél weinig gewonnen. En dus komt er misschien toch stilaan een beetje paniek in de tent?

Zulte Waregem zit op schema om doelstelling te halen

Sportief coördinator Niels Leroy blijft in Het Nieuwsblad positief: “We zouden liever wat verder weg staan van die dertiende plek, en dat verdienen we misschien wel gezien ons spelbeeld. We zitten op vandaag echter nog op schema om onze doelstelling te halen."


"Toen we op een bepaald moment 14 op 18 lieten noteren, hoorde ik hier en daar mensen dromen over Europees voetbal, maar wij zijn toen steeds nuchter gebleven in ons verwachtingspatroon", aldus de sterke man van Essevee.

Volg KV Mechelen - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (28/02).

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 20:45 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

