Waarom Jérémy Taravel hoofdcoach van Anderlecht moet blijven: "Ik kreeg er kippenvel van"

Bij RSC Anderlecht is de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach minder dringend dan verwacht. Jérémy Taravel (37) blijft voorlopig aan het roer en lijkt steeds meer krediet te krijgen om het seizoen als T1 uit te doen.

Zijn broer Nicolas Taravel ziet in elk geval geen reden waarom dat niet zou lukken. “Hij kan dat kostuum van T1 dragen", klinkt het overtuigd in HLN. “Jérémy is altijd een leider geweest. Bij Cercle en Lokeren al, maar zeker ook bij Dinamo Zagreb. Daar heeft hij geleerd wat het betekent om voor een grote club te spelen, met de druk om elke match te moeten winnen.”

Dat het bestuur hem nog niet officieel bevestigde tot het einde van het seizoen, verandert weinig aan zijn aanpak. “Hij is gefocust op de volgende matchen, maar natuurlijk wil hij duidelijkheid", aldus Nicolas. “Hij is Anderlecht trouw gebleven toen anderen vertrokken. Hij kon met Edward Still mee naar Watford, maar koos voor continuïteit.”

Die keuze leverde hem volgens zijn broer meteen krediet op in de kleedkamer. “De spelers voelden dat hij in hen geloofde. Hij weet als ex-prof perfect hoe voetballers denken.”

Jérémy Taravel wil Anderlecht weer 'mooi' laten voetballen

Taravel probeerde het vertrouwen ook concreet op te krikken, onder meer met een videocompilatie van geslaagde acties en hoogtepunten. “Ik kreeg er kippenvel van. Dat gaf de groep opnieuw geloof in eigen kunnen.”

De impact werd zichtbaar in de bekerzege tegen Antwerp. “Niemand gaf hen nog een kans", zegt Nicolas. “Met amper twee dagen voorbereiding kan zelfs Pep Guardiola tactisch weinig veranderen. Dus koos Jérémy ervoor om vooral vertrouwen te pompen in die groep.”





Het resultaat was een ploeg die volgens hem “zonder angst” speelde. Mocht Taravel effectief tot het einde van het seizoen blijven, dan is de richting volgens zijn broer duidelijk. “Je ziet waar hij naartoe wil: veel combinaties, positiewissels en dynamiek, zonder het verdedigende blok te verwaarlozen.”