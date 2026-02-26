Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

Kyriani Sabbe werd op de geruchtenmolen gelinkt aan Real Madrid. Die transfer zal er niét komen. Al mag het jeugdproduct van Club Brugge wél de verhuisfirma opbellen.

We schreven eerder al dat Real Madrid de pijlen had gericht op Kyriani Sabbe. De Koninklijke zag in de 22-jarige flankverdediger een versterking met het oog op de toekomst.

Al moeten we er meteen bij zeggen: de Madrileense interesse was niét concreet. Sabbe stond op een lijst met profielen om in de gaten te houden. Maar zo'n lijst heeft iedere topclub ergens in de schuif liggen.

Igor Thiago, Kaye Furo en... Kyriani Sabbe?

Al wil dat niet zeggen dat Sabbe in Het Venetië van het Noorden zal blijven voetballen. Volgens de Engelse media is Brentford FC geïnteresseerd in de flankverdediger. En die interesse is wél concreet.

Bovendien onderhouden Brentford en Club Brugge nauwe banden. Eerder kwamen The Bees Igor Thiago en Kaye Furo al wegplukken uit het Jan Breydelstadion. We willen maar zeggen: het kan héél snel tot een akkoord komen.

Prijskaartje van (minstens) vijftien miljoen euro



Voor de volledigheid: Sabbe heeft een contract tot medio 2028 bij blauw-zwart. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro. Al zal Club Brugge voor minder dan het dubbele van dat bedrag niét verkopen.