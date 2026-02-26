Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

Tuur Rommens bereidt zich in Glasgow voor op een dubbele confrontatie met Celtic FC. De Kempenaar, ex-Kemphaan, speelt sinds begin februari voor Rangers FC en geniet al volop van de steun van de fans. "Ik denk dat ik het shirt van die wedstrijd wel zal bijhouden", zegt Rommens in HBvL.

Begin januari voorspelde coach Issame Charaï al dat Rommens en Rangers een perfecte match zouden vormen. Ondanks een blessure die zijn debuut vertraagde, overtuigde de verdediger de achterban al met één invalbeurt en drie basisplaatsen.

De speelstijl van Rommens doet nu al de vergelijking maken met iconen als Arthur Numan en Calvin Bassey. Zijn ‘old school’-benadering, betrouwbaarheid en fysieke kracht maken hem geliefd bij de fans. “Ik probeer gewoon elke wedstrijd mijn best te doen. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik niet had verwacht dat het zo vlot zou verlopen", vertelt hij zelf.

Tuur Rommens had niet verwacht dat zijn integratie bij Rangers zo vlot zou verlopen

Ook Schotse legendes zoals Ally McCoist zien zijn potentieel. Na de 4-2-zege tegen Hearts noemde de 61-voudige international Rommens “exceptional” en “the start of the show.” Een opmerkelijk compliment, zeker gezien ploeggenoot Youssef Chermiti die in die wedstrijd een hattrick scoorde.

Rommens had afgelopen zomer al interesse uit Saudi-Arabië, Duitsland en Italië, maar koos bewust voor Rangers. “Deze kans kon ik niet laten liggen. Ik zit nu bij een grote club die voor de titel speelt en in Europa actief is. Met alle respect, dat is toch iets anders dan voetballen bij Westerlo", zegt hij.



De aanpassing aan het Schotse voetbal verloopt vlot, al ervaart hij het fysiekere spel als een verschilpunt. “Bij ons zouden dezelfde duels misschien vier strafschoppen opleveren. Hier mag er iets meer, maar dat hou ik wel van. Als je hier alles geeft voor de club, dan heb je de onvoorwaardelijke steun van de fans.”