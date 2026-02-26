Courtois doet weer monden openvallen dankzij... zijn ouders: beste ter wereld?

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de UEFA Champions League na een 3-1-totaalscore tegen Benfica. In het Bernabéu kende de Spaanse grootmacht nochtans een moeizame start met een vroege achterstand.

Vlak voor rust, bij een 1-1-stand, pakte Thibaut Courtois uit met een spectaculaire redding. Een reflex die Real recht hield op een cruciaal moment in de wedstrijd en die nog maar eens zijn wereldklasse onderstreepte.

Vollebal-genen van Courtois doen hun werk

Na afloop bleef de doelman er opvallend nuchter onder. “Ik zag een foto en eerlijk gezegd, ik heb hem goed gestopt”, klonk het met een glimlach. “De bal gaat tussen mijn benen door, maar ik denk dat ik goed gepositioneerd ben en klaar om hem te redden.”

Courtois legde ook uit waar hij die techniek vandaan haalt. “Het zit deels in de genen van mijn ouders; zij speelden volleybal en ik deed dat ook toen ik klein was. In keeperstermen noemen we het een ‘beenzwaai’-redding, omdat je je been naar buiten beweegt en snel naar beneden gaat.”

Die specifieke beweging maakt volgens hem het verschil. “Als ik wil springen en mijn been niet naar buiten beweeg, haal ik de bal nooit. Maar als ik dat wel doe, kom ik sneller naar beneden. Het is een techniek die ik bij Chelsea heb geleerd en die soms van pas komt.”

Ook over het dansje van Vinícius na zijn doelpunt had hij een kwinkslag in huis. “Ik stond ver weg. Ik draai me altijd om omdat ik alleen ben. Ik ben blij dat Vini danst, want dat betekent dat hij doelpunten maakt.”



Consistentie van Real Madrid

De Rode Duivel analyseerde daarnaast ook de partij. “Ze speelden zonder echte rechtsbuiten en kwamen meer centraal, dat bezorgde ons problemen. In de tweede helft hebben we wat aangepast en verdedigden we beter. Het doelpunt dat we slikken is een beetje pech.”

Tot slot benadrukte Courtois het vertrouwen binnen de groep. “Ik denk dat we betrouwbaar zijn. In de Champions League creëren tegenstanders altijd kansen. We moeten sommige dingen verbeteren via videoanalyse, maar we zijn de voorbije weken wel consistent geweest.” Met zo’n doelman tussen de palen blijft Real Madrid in elk geval altijd in de race.