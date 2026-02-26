Courtois doet weer monden openvallen dankzij... zijn ouders: beste ter wereld?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Courtois doet weer monden openvallen dankzij... zijn ouders: beste ter wereld?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de UEFA Champions League na een 3-1-totaalscore tegen Benfica. In het Bernabéu kende de Spaanse grootmacht nochtans een moeizame start met een vroege achterstand.

Vlak voor rust, bij een 1-1-stand, pakte Thibaut Courtois uit met een spectaculaire redding. Een reflex die Real recht hield op een cruciaal moment in de wedstrijd en die nog maar eens zijn wereldklasse onderstreepte.

Vollebal-genen van Courtois doen hun werk

Na afloop bleef de doelman er opvallend nuchter onder. “Ik zag een foto en eerlijk gezegd, ik heb hem goed gestopt”, klonk het met een glimlach. “De bal gaat tussen mijn benen door, maar ik denk dat ik goed gepositioneerd ben en klaar om hem te redden.”

Courtois legde ook uit waar hij die techniek vandaan haalt. “Het zit deels in de genen van mijn ouders; zij speelden volleybal en ik deed dat ook toen ik klein was. In keeperstermen noemen we het een ‘beenzwaai’-redding, omdat je je been naar buiten beweegt en snel naar beneden gaat.”

Die specifieke beweging maakt volgens hem het verschil. “Als ik wil springen en mijn been niet naar buiten beweeg, haal ik de bal nooit. Maar als ik dat wel doe, kom ik sneller naar beneden. Het is een techniek die ik bij Chelsea heb geleerd en die soms van pas komt.”

Ook over het dansje van Vinícius na zijn doelpunt had hij een kwinkslag in huis. “Ik stond ver weg. Ik draai me altijd om omdat ik alleen ben. Ik ben blij dat Vini danst, want dat betekent dat hij doelpunten maakt.”

Lees ook... 🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

Consistentie van Real Madrid

De Rode Duivel analyseerde daarnaast ook de partij. “Ze speelden zonder echte rechtsbuiten en kwamen meer centraal, dat bezorgde ons problemen. In de tweede helft hebben we wat aangepast en verdedigden we beter. Het doelpunt dat we slikken is een beetje pech.”

Tot slot benadrukte Courtois het vertrouwen binnen de groep. “Ik denk dat we betrouwbaar zijn. In de Champions League creëren tegenstanders altijd kansen. We moeten sommige dingen verbeteren via videoanalyse, maar we zijn de voorbije weken wel consistent geweest.” Met zo’n doelman tussen de palen blijft Real Madrid in elk geval altijd in de race.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
SL Benfica
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

17:20
LIVE: De lat brengt redding voor Genk, ongelooflijke misser van Sor! Live

LIVE: De lat brengt redding voor Genk, ongelooflijke misser van Sor!

21:36
Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

21:40
'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

19:20
'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

21:20
Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"

Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"

21:00
Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

08:02
Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

19:40
1
De geruchtenmolen mag stoppen met draaien: 'De nieuwe bondscoach van Frankrijk is gekend'

De geruchtenmolen mag stoppen met draaien: 'De nieuwe bondscoach van Frankrijk is gekend'

20:20
Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea'

Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea'

20:00
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

19:00
Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

19:10
Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top

Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top

18:40
1
"Misschien hebben we Standard onderschat": Zakaria El Ouahdi laat er geen enkele twijfel over bestaan

"Misschien hebben we Standard onderschat": Zakaria El Ouahdi laat er geen enkele twijfel over bestaan

18:20
Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

18:00
Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

07:00
'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

17:40
Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

17:00
Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

17:10
3
Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
7
Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

16:15
1
Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

16:00
Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

15:30
Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

15:45
1
Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

14:40
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
3
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
1
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
7
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
1
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
1
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
5
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 2-2 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 2-1 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 3-2* Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons" FCBalto FCBalto over KRC Genk - Dinamo Zagreb: 0-0 pief pief over Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen' Venom#13 Venom#13 over SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief Venom#13 Venom#13 over Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" FC Bubbles FC Bubbles over Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" Swakke25 Swakke25 over DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top Vital Verheyen Vital Verheyen over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved