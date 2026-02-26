Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"
Foto: © photonews
Standard ontvangt vrijdag RAAL La Louvière voor een Waalse derby mét inzet. De Luikenaars moéten winnen om de kansen op play-off 1 intact te houden. Pierre François beseft het belang van de wedstrijd.

Door de overwinning van afgelopen weekend bij KRC Genk is Standard tot op amper twee punten genaderd van een plaats die recht geeft op play-off 1. Al zullen De Rouches een quasi perfect parcours moeten rijden om zich bij de elitegroep te scharen.

Te beginnen met de wedstrijd van vrijdag tegen RAAL La Louvière. Eén van de schaarse Waalse derby's die onze Jupiler Pro League nog rijk is. Behalve Standard en La Louvière is er enkel nog Sporting Charleroi als Waalse vertegenwoordiger op het hoogste niveau.

Standard is het boegbeeld van het Waalse voetbal

Pierre François

"Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed op het Belgische voetbal", aldus Pierre François in Le Soir. "Maar Standard staat er héél stevig tussen en zal nooit verdwijnen. Wij zijn het boegbeeld van het Waalse voetbal, hé."

Al beseft de algemeen directeur van De Rouches dat het allesbehalve een avondwandeling zal worden tegen La Louvière. "Het is een tegenstander is héél moeilijk te bespelen is. De ploeg zal niet mogen indommelen."

Alleen het feit dat er in België én vooral in Wallonië een nieuw stadion staat is een enorme meerwaarde

Pierre François


"Ik heb overigens héél véél respect voor de weg die La Louvière aan het bewandelen is", besluit François. "Het was een huzarenstukje om de club opnieuw op het hoogste niveau te krijgen. Alleen het feit dat er in België én vooral in Wallonië een nieuw stadion staat is een enorme meerwaarde."

Standard

