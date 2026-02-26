Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

Club Brugge ligt uit de Champions League. En dus komt met KRC Genk nog één team uit in de Europese competities. Zo doen we een slechte zaak in de strijd met Portugal op de langere termijn, maar er liggen nog andere mogelijkheden.

Club Brugge en KRC Genk zijn de laatste twee ploegen die in de Europese competities uitkwamen. Blauw-zwart ligt eruit, Genk mag voorlopig nog dromen. Dat doen ze voor eigen winst, maar ook met de Portugezen als grote concurrent.

Op termijn dromen we van twee ploegen die rechtstreeks de poulefase van de Champions League in mogen en daarvoor moeten we Nederland en Portugal voorbij. Onze noorderburen hebben geen topjaar achter de rug in de Europese competities.

Club Brugge maakt nog kans op een ticket voor de Champions League als nummer 2 in België

De Portugezen zitten na de uitschakeling van Benfica tegen Real Madrid nog met drie ploegen in de running en lijken dus te kunnen gaan weglopen de komende weken - tenzij ze in de achtste finales alledrie meteen worden uitgeschakeld.

Maar er is ook nog een mogelijkheid dat we volgend seizoen al een tweede team in de Champions League zouden kunnen hebben, via de herbalancering van de Europese tickets. Als de winnaar van de Europa League al een CL-ticket zou hebben via de competitie, dan komt dat ticket vrij. Onder meer Aston Villa en ... Porto mogen daar bijvoorbeeld van dromen.

En wat met KRC Genk?

Club Brugge zou dan tweede moeten worden in de eigen competitie en teams als PSG, Benfica en Sporting Clube de Portugal moeten zich rechtstreeks plaatsen of buiten de kwalificatieplaatsen vallen in hun eigen land. Sporting staat momenteel er het beste voor om rechtstreeks naar de League Phase te mogen.





En wat met KRC Genk? Ook zij kunnen nog voor een tweede ticket in de Champions League zorgen, maar dan moeten ze wel de Europa League 'gewoon' winnen. En als er dan een team via de voorrondes naar de Champions League gaat, dan kunnen er zelfs drie teams meedoen aan het Kampioenenbal. Al wordt dat lastig ...