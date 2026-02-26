Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge ligt uit de Champions League. En dus komt met KRC Genk nog één team uit in de Europese competities. Zo doen we een slechte zaak in de strijd met Portugal op de langere termijn, maar er liggen nog andere mogelijkheden.

Club Brugge en KRC Genk zijn de laatste twee ploegen die in de Europese competities uitkwamen. Blauw-zwart ligt eruit, Genk mag voorlopig nog dromen. Dat doen ze voor eigen winst, maar ook met de Portugezen als grote concurrent.

Op termijn dromen we van twee ploegen die rechtstreeks de poulefase van de Champions League in mogen en daarvoor moeten we Nederland en Portugal voorbij. Onze noorderburen hebben geen topjaar achter de rug in de Europese competities.

Club Brugge maakt nog kans op een ticket voor de Champions League als nummer 2 in België

De Portugezen zitten na de uitschakeling van Benfica tegen Real Madrid nog met drie ploegen in de running en lijken dus te kunnen gaan weglopen de komende weken - tenzij ze in de achtste finales alledrie meteen worden uitgeschakeld.

Maar er is ook nog een mogelijkheid dat we volgend seizoen al een tweede team in de Champions League zouden kunnen hebben, via de herbalancering van de Europese tickets. Als de winnaar van de Europa League al een CL-ticket zou hebben via de competitie, dan komt dat ticket vrij. Onder meer Aston Villa en ... Porto mogen daar bijvoorbeeld van dromen. 

En wat met KRC Genk?

Club Brugge zou dan tweede moeten worden in de eigen competitie en teams als PSG, Benfica en Sporting Clube de Portugal moeten zich rechtstreeks plaatsen of buiten de kwalificatieplaatsen vallen in hun eigen land. Sporting staat momenteel er het beste voor om rechtstreeks naar de League Phase te mogen.

En wat met KRC Genk? Ook zij kunnen nog voor een tweede ticket in de Champions League zorgen, maar dan moeten ze wel de Europa League 'gewoon' winnen. En als er dan een team via de voorrondes naar de Champions League gaat, dan kunnen er zelfs drie teams meedoen aan het Kampioenenbal. Al wordt dat lastig ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

19:40
'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

19:20
Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top

Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top

18:40
1
Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

19:10
"Misschien hebben we Standard onderschat": Zakaria El Ouahdi laat er geen enkele twijfel over bestaan

"Misschien hebben we Standard onderschat": Zakaria El Ouahdi laat er geen enkele twijfel over bestaan

18:20
Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

16:15
1
Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

15:30
Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

17:00
Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

18:00
🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

17:20
'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

17:40
Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

17:10
3
Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
7
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

14:40
Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
1
Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

15:45
1
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
1
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
3
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
1
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
5
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
8
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
9
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
4
Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

08:40
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
6
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
6
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
5
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 2-2 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 2-1 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 3-2* Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" Swakke25 Swakke25 over DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top patje teppers patje teppers over SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief Vital Verheyen Vital Verheyen over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" cartman_96 cartman_96 over Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering cartman_96 cartman_96 over Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden BrechtB BrechtB over Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand? Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over KRC Genk - Dinamo Zagreb: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved