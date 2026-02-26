Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af
Club Brugge werd deze week uitgeschakeld in de Champions League door Atlético Madrid. Met dank aan onder meer Alexander Sorloth, ex-speler van ... KAA Gent. En hij was bovendien niet de enige. Hallo, Michel Louwagie?

De mensen die deze week heel veel indruk maakten in de Champions League luisterden naar de namen Alexander Sorloth (Atletico Madrid) en Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt). En die teams hebben iets gemeenschappelijks.

Sorloth en Hauge maken indruk in Champions League

Die gemeenschappelijke factor is ... een verleden bij KAA Gent. Beiden kwamen in de periode van Michel Louwagie nog (eventjes) uit voor De Buffalo's. Daar konden ze allebei echter niet helemaal tot volle glorie komen.

Hier en daar wordt zelfs gesproken over twee flops, maar daar is Louwagie het toch niet helemaal mee eens. "Flop? Ik ben het niet helemaal eens met je over Sorloth," antwoordde Michel Louwagie, algemeen directeur van Gent toen de spits in januari 2019 op huurbasis van Crystal Palace overkwam.

Hauge wel een flop voor KAA Gent?

"Hij was nog erg jong. Hij moest nog veel leren, maar we zagen al wel potentie. Hij maakte indruk, maar de optie in zijn huurcontract was tussen de acht en tien miljoen euro. Te veel voor ons", klinkt het bij La Dernière Heure.


En over Hauge? "We hebben in januari zelfs geprobeerd zijn huurcontract te beëindigen, maar Frankfurt wilde hem niet terugnemen." Bruno Godeau voegde eraan toe dat de relatie tussen Hauge en trainer Vanhaezebrouck niet optimaal was.

