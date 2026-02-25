Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

Club Brugge ligt uit de Champions League na een zware nederlaag bij Atlético Madrid: 4-1. En dus kan het vizier op de Jupiler Pro League, want de play-offs komen er stilaan aan. Ook dat wordt niet makkelijk.

Club Brugge kan zich de komende vier wedstrijden focussen op de competitie. Daarna volgen ook nog de Champions' Play-offs. Op dit moment zouden ze daaraan beginnen op een derde plaats, met - na halvering van de punten - anderhalf punt achterstand op Union SG.

Mag Club Brugge dromen van de titel?

De titel is dus zeker nog een optie voor de Bruggelingen, al zullen ze dan ook meoten afrekenen met het verrassende STVV. Ivan Leko wil in ieder geval alvast graag volgend seizoen opnieuw de Champions League in met blauw-zwart.

"Ik hoorde Leko zeggen: "Volgend jaar komen we terug om het beter te doen." Maar dan moet je wel eerst kampioen worden natuurlijk, en dat lijkt me al een hele belangrijke voorwaarde", aldus Tom Boudeweel in zijn analyse bij Sporza.

Club Brugge opnieuw naar de tekentafel

"En volgend jaar zal Club waarschijnlijk met wat nieuwe gezichten in zijn elftal zitten. "Dan moet je ook de cijfers bekijken: Brandon Mechele en Hans Vanaken, toch de twee sterkhouders, die zijn alweer een jaartje ouder. Waarschijnlijk Simon Mignolet weg."



De slotsom: het wordt een drukke zomer op Jan Breydel: "Er zal ook wel weer verkocht worden voor veel geld deze zomer dankzij deze sterke campagne. Dus de sportieve cel moet weer naar de tekentafel en jammer genoeg is dat altijd zonder garantie op succes."