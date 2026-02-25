OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

Dender heeft trainer Hayk Milkon ontslagen. Dat heeft de club officieel bekendgemaakt op de kanalen van de club.

Milkon ontslagen bij Dender

“De club heeft besloten om de samenwerking met coach Hayk Milkon stop te zetten”, staat er te lezen in een officiële mededeling op de website van de club.

Voorlopig wordt er gekeken om de werking te laten verder gaan. “In afwachting van een opvolger neemt de huidige technische staf de dagelijkse werking over. De club bedankt Hayk voor zijn inzet en wenst hem verder succes in zijn carrière.”

Dender staat al een tijdje allerlaatste in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Het telt op dit moment amper 17 punten.

Acht punten achterstand

De plek erboven, die meteen veiligheid biedt over een verlengd verblijf in de hoogste klasse, is momenteel in handen van La Louvière. Zij tellen maar liefst acht punten meer.



Dender speelde de voorbije weken een nul op twaalf bij elkaar. Afgelopen weekend werd met 1-4 verloren van Sint-Truiden. De samenwerking tussen coach en spelers leek helemaal stil te vallen.