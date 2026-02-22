Westerlo Westerlo
2-1
Charleroi Charleroi
wesWesterlo
chaCharleroi
0-1
29' Kevin Van Den Kerkhof (Parfait Guiagon)
Allahyar Sayyadmanesh (pen) 41'
1-1
Isa Sakamoto 90+2'
2-1
Datum: 22/02/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot
Foto: © photonews

Westerlo ontving zondagavond Charleroi in Het Kuipje. Charleroi kon bij winst op gelijke hoogte komen met Gent, de zesde in de stand. Als Westerlo de punten thuis kon houden, konden ze op slechts twee punten van Play Off 1 komen.

Charleroi zat voor hun reis naar de Kempen in een kleine dip. De Carolo's konden in februari nog geen enkele keer winnen. In de competitie verloren de mannen van Hans Cornelis de confrontaties tegen Cercle Brugge en Gent. In de beker speelden ze eerst gelijk tegen Union, maar verloren ze de tweede wedstrijd in het Dudenpark.

Westerlo met vertrouwen

Westerlo kon met opgeheven hoofd Charleroi ontvangen. De Kemphanen wisten met 0-2 te winnen van Antwerp in een winterse partij. Bovendien keerde kapitein Haspolat terug in de basiself na een schorsing.

Na een openingskwartier zonder al te veel opwinding kwam Westerlo na twintig minuten tot een eerste kans. Sakamoto kreeg het leer na een geweldige rush van Reynolds en trapte de bal goed naar doel. Daar stond Delavallee pal met een knappe redding.

Charleroi op voorsprong

Na een halfuur spelen kwam Charleroi met hun eerste goede kans meteen op voorsprong. Van Den Kerkhof trapte een goede steekbal van Guiagon hard voorbij Jungdal in doel.

Discutabele strafschop voor Westerlo

Vlak voor rust kreeg Westerlo een discutabele strafschop. Sayyadmanesh ging wel heel gretig neer nadat hij lichtjes geraakt werd door Camara. De Iraniër zette de strafschop feilloos om en stonden de bordjes opnieuw gelijk.

Scoreloze tweede helft

Na rust kwam Charleroi meer in de wedstrijd en kreeg Westerlo het moeilijk om uit te breken. De Kemphanen konden enkele kleine kansjes opschrijven, maar ook Charleroi kwam niet meer tot grote kansen.

Sakamoto beslist wedstrijd in absolute slot

Op het winnende doelpunt was het wachten tot minuut 93! Sayyadmanesh zette zich goed door op links en vond een teamgenoot in het strafschopgebied. Sakamoto kon makkelijk binnenwerken en de 2-1-eindstand op het bord zetten.

Westerlo kan dromen van Champions Play-offs

Dankzij de drie punten springt Westerlo nu over Charleroi in de stand en staan ze op twee punten van de Champions Play-offs. Charleroi keert met kopzorgen terug naar Mambourg. De Champions Play-offs lijken opnieuw enkel een droom.

Opstellingen

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.81 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/25 (28%)
Reynolds Bryan 90' 6.06 -
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Neustädter Roman 90' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 51/52 (98.1%)
Bayram Emin   90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Nsiala-Makengo Clinton 66' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
Piedfort Arthur 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Haspolat Dogucan   90' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Sayyadmanesh Allahyar 90' 6.91 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Sakamoto Isa 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Alcocer Josimar 82' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Nacho Ferri 82' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 0' 6.25  
Patrão Afonso 0'  
Smekens Raf 0'  
Ndembi Michée 0'  
Ourega Dylan 24' 6.32 -
Goure Fernand 8' 6.49  
Vanlangendonck Koen 0'  
Saito Shunsuke 8' 6.48  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Van Den Keybus Thomas 0'  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 5.68 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/30 (20%)
Van Den Kerkhof Kevin 79' 7.14 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Keita Cheick 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Ousou Aiham   90' 5.82 -
  • Nauwkeurige passes: 55/64 (85.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Nzita Mardochee   90' 5.82 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Camara Etienne 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Titraoui Yacine 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 52/63 (82.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bernier Antoine 79' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Pflücke Patrick 66' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
Guiagon Parfait A 90' 7.44 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Scheidler Aurélien 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 24' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Szymczak Filip 11' 6.34 -
  • Schoten op doel: 0/1
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 11' 6.18 -
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Boukamir Amine 0'  
Herbeleef Westerlo - Charleroi
21:16

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
