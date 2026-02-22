Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

Westerlo ontving zondagavond Charleroi in Het Kuipje. Charleroi kon bij winst op gelijke hoogte komen met Gent, de zesde in de stand. Als Westerlo de punten thuis kon houden, konden ze op slechts twee punten van Play Off 1 komen.

Charleroi zat voor hun reis naar de Kempen in een kleine dip. De Carolo's konden in februari nog geen enkele keer winnen. In de competitie verloren de mannen van Hans Cornelis de confrontaties tegen Cercle Brugge en Gent. In de beker speelden ze eerst gelijk tegen Union, maar verloren ze de tweede wedstrijd in het Dudenpark.

Westerlo met vertrouwen

Westerlo kon met opgeheven hoofd Charleroi ontvangen. De Kemphanen wisten met 0-2 te winnen van Antwerp in een winterse partij. Bovendien keerde kapitein Haspolat terug in de basiself na een schorsing.

Na een openingskwartier zonder al te veel opwinding kwam Westerlo na twintig minuten tot een eerste kans. Sakamoto kreeg het leer na een geweldige rush van Reynolds en trapte de bal goed naar doel. Daar stond Delavallee pal met een knappe redding.

Charleroi op voorsprong

Na een halfuur spelen kwam Charleroi met hun eerste goede kans meteen op voorsprong. Van Den Kerkhof trapte een goede steekbal van Guiagon hard voorbij Jungdal in doel.

Discutabele strafschop voor Westerlo

Vlak voor rust kreeg Westerlo een discutabele strafschop. Sayyadmanesh ging wel heel gretig neer nadat hij lichtjes geraakt werd door Camara. De Iraniër zette de strafschop feilloos om en stonden de bordjes opnieuw gelijk.





Scoreloze tweede helft

Na rust kwam Charleroi meer in de wedstrijd en kreeg Westerlo het moeilijk om uit te breken. De Kemphanen konden enkele kleine kansjes opschrijven, maar ook Charleroi kwam niet meer tot grote kansen.

Sakamoto beslist wedstrijd in absolute slot

Op het winnende doelpunt was het wachten tot minuut 93! Sayyadmanesh zette zich goed door op links en vond een teamgenoot in het strafschopgebied. Sakamoto kon makkelijk binnenwerken en de 2-1-eindstand op het bord zetten.

Westerlo kan dromen van Champions Play-offs

Dankzij de drie punten springt Westerlo nu over Charleroi in de stand en staan ze op twee punten van de Champions Play-offs. Charleroi keert met kopzorgen terug naar Mambourg. De Champions Play-offs lijken opnieuw enkel een droom.