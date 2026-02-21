Datum: 21/02/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 25 reacties
Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege
Foto: © photonews

Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen tegen OH Leuven. Blauw-zwart won met 2-1, maar ontsnapte twintig minuten voor tijd aan de 2-2 na een penaltymisser van Schrijvers.

Voor de afreis naar Madrid wilde Club Brugge thuis ook nog OH Leuven over de knie leggen. Forbs keerde terug in de basis, Lemaréchal kreeg zijn eerste basisplaats en ook Meijer en Siquet stonden aan de aftrap.

Een kwartier lang bood OH Leuven goed weerwerk, met als hoogtepunt een kans van Teklab die Mignolet uit de onderhoek moest halen. Daarna drukte Club de bezoekers achteruit, maar scoren lukte niet. 

Nochtans had Club daar wel voldoende kansen voor. Voor al Tzolis kreeg enkele mogelijkheden, maar hij trapte enkele keren over en stuitte ook op een goede OHL-doelman Prévot. Ook Meijer kraakte van dichtbij zijn schot. 

Scoren werd er dus niet gedaan voor de rust, maar na de rust wel. Meijer zette Club in de 53ste minuut op voorsprong door van dichtbij een voorzet van Forbs binnen te tikken. Het moeilijkste leek gedaan, maar OHL reageerde snel. 

Meijer breekt de ban, Ikwuemesi scoort snelle gelijkmaker

Ikwuemesi ging twee minuten na de 1-0 makkelijk Vanaken en Mechele voorbij in de zestien en knalde de gelijkmaker staalhard voorbij Mignolet. Aangeslagen was Club niet, vijf minuten later stond het opnieuw op voorsprong. 

Een gekraakt schot van invaller Stankovic werd door Tresoldi opgepikt, de Duitse spits draaide en trapte de bal mooi van dichtbij binnen. Club stond zo opnieuw op voorsprong, maar OHL kreeg twintig minuten voor tijd een penalty na een overtreding van Siquet op Akimoto. 

Schrijvers mist penalty en laat de 2-2 liggen

Schrijvers kreeg de kans om OHL weer langszij te brengen, maar hij trapte de bal over het doel van Mignolet. Scoren lukte daarna niet meer voor OHL, Diakhon liet nog de grootste kans op de 3-1 liggen door op de benen van Gil te trappen die op de lijn stond. 

De derde zege op rij van Club kwam niet meer in gevaar, dat zo in het spoor blijft van STVV en Union onder druk blijft zetten. OH Leuven blijft op de dertiende plaats hangen en moet volgende week ook naar Anderlecht. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.85 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 75' 7.83 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 3/3
Meer statistieken
Forbs Carlos A 90' 7.45 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 75' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 75' 7.71 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 79/83 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 63/76 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Siquet Hugo 86' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/51 (92.2%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.11 -
  • Nauwkeurige passes: 59/64 (92.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lemarechal Felix 56' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 0'  
Vermant Romeo 15' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar A 34' 6.84 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Spileers Jorne 0'  
Sabbe Kyriani 4' 6.55  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 15' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 15' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Campbell Shandre 0'  
 

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 7.0 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/50 (26%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 75' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Schrijvers Siebe 90' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Teklab Henok 79' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 79' 7.58 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 74' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar   90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Maertens Mathieu 63' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
Meer statistieken
Bank
McCalinney Liam 0'  
Dussenne Noë 0'  
Verstraete Birger 16' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 0'  
Maziz Youssef 27' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vaesen Kyan 11' 6.44 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Balikwisha William 15' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kaba Sory 11' 6.23 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Jochmans Owen 0'  
Radelet Theo 0'  
Herbeleef Club Brugge - OH Leuven
Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege

Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege

20:09

Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen tegen OH Leuven. Blauw-zwart won met 2-1, maar ontsnapte twintig minuten voor tijd aan de 2-2 na een penaltymisser van Schrijvers.

Tegen Atlético zal Club Brugge beter moeten doen: "Maar we laten tenminste geen punten liggen"

Tegen Atlético zal Club Brugge beter moeten doen: "Maar we laten tenminste geen punten liggen"

20:55

Club Brugge heeft met 2-1 gewonnen van OH Leuven, maar het werd nog bibberen tot het einde. Blauw-zwart ontsnapte aan de gelijkmaker toen Siebe Schrijvers een strafschop ov...

🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had

🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had

21:15

Voor de rust kon Club Brugge niet scoren tegen OH Leuven, dat lukte na de rust wel. Blauw-zwart won met de hakken over de sloot en ontsnapte ook aan een gelijkmaker op pena...

Vooraf

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge in de competitie OH Leuven. Kan blauw-zwart voor de afreis naar Madrid nog wat extra vertrouwen tanken?

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 1-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved