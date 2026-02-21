Penaltymisser breekt OH Leuven zuur op, Club Brugge ontsnapt en boekt moeizame zege

Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen tegen OH Leuven. Blauw-zwart won met 2-1, maar ontsnapte twintig minuten voor tijd aan de 2-2 na een penaltymisser van Schrijvers.

Voor de afreis naar Madrid wilde Club Brugge thuis ook nog OH Leuven over de knie leggen. Forbs keerde terug in de basis, Lemaréchal kreeg zijn eerste basisplaats en ook Meijer en Siquet stonden aan de aftrap.

Een kwartier lang bood OH Leuven goed weerwerk, met als hoogtepunt een kans van Teklab die Mignolet uit de onderhoek moest halen. Daarna drukte Club de bezoekers achteruit, maar scoren lukte niet.

Nochtans had Club daar wel voldoende kansen voor. Voor al Tzolis kreeg enkele mogelijkheden, maar hij trapte enkele keren over en stuitte ook op een goede OHL-doelman Prévot. Ook Meijer kraakte van dichtbij zijn schot.

Scoren werd er dus niet gedaan voor de rust, maar na de rust wel. Meijer zette Club in de 53ste minuut op voorsprong door van dichtbij een voorzet van Forbs binnen te tikken. Het moeilijkste leek gedaan, maar OHL reageerde snel.

Meijer breekt de ban, Ikwuemesi scoort snelle gelijkmaker

Ikwuemesi ging twee minuten na de 1-0 makkelijk Vanaken en Mechele voorbij in de zestien en knalde de gelijkmaker staalhard voorbij Mignolet. Aangeslagen was Club niet, vijf minuten later stond het opnieuw op voorsprong.





Een gekraakt schot van invaller Stankovic werd door Tresoldi opgepikt, de Duitse spits draaide en trapte de bal mooi van dichtbij binnen. Club stond zo opnieuw op voorsprong, maar OHL kreeg twintig minuten voor tijd een penalty na een overtreding van Siquet op Akimoto.

Schrijvers mist penalty en laat de 2-2 liggen

Schrijvers kreeg de kans om OHL weer langszij te brengen, maar hij trapte de bal over het doel van Mignolet. Scoren lukte daarna niet meer voor OHL, Diakhon liet nog de grootste kans op de 3-1 liggen door op de benen van Gil te trappen die op de lijn stond.

De derde zege op rij van Club kwam niet meer in gevaar, dat zo in het spoor blijft van STVV en Union onder druk blijft zetten. OH Leuven blijft op de dertiende plaats hangen en moet volgende week ook naar Anderlecht.