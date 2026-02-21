LIVE: Domper voor Antwerp op slag van rust!
Union SG ontvangt Antwerp zaterdagavond in het Dudenpark. Bij The Great Old zijn Xander Dierckx en Thibo Somers geblesseerd. Verstraeten en Vandeplas vallen uit de basis. Kouyaté, Renders, Valencia, Scott beginnen aan de wedstrijd.
49' 4"
|
|
Chambaere Vic
|
| 6.79
Vic Chambaere @ Union SG - Antwerp6.79
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
|
Mac Allister Kevin
|
| 7.44
Kevin Mac Allister @ Union SG - Antwerp7.44
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|35/39 (89.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 35/39 (89.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Burgess Christian
|
| 6.65
Christian Burgess @ Union SG - Antwerp6.65
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/42 (76.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/6 (16.7%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
- Schoten op doel: 1/1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
|
Sykes Ross
|
| 7.5
Ross Sykes @ Union SG - Antwerp7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|35/40 (87.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|5/10 (50%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
- Sleutelpasses: 1
|
Khalaili Anan
|
| 7.2
Anan Khalaili @ Union SG - Antwerp7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/4 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/28 (85.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Zorgane Adem
|
| 7.09
Adem Zorgane @ Union SG - Antwerp7.09
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|38/46 (82.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/7 (42.9%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
|
Van de Perre Kamiel
|
| 6.9
Kamiel Van de Perre @ Union SG - Antwerp6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|5
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|33/37 (89.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
- Intercepties: 5
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Smith Guilherme
|
| 6.57
Guilherme Smith @ Union SG - Antwerp6.57
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Ait El Hadj Anouar
|
| 7.2
Anouar Ait El Hadj @ Union SG - Antwerp7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/21 (95.2%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|4/6 (66.7%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
- Sleutelpasses: 3
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Fuseini Mohammed
|
| 6.69
Mohammed Fuseini @ Union SG - Antwerp6.69
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/14 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|
David Promise
|
| 6.51
Promise David @ Union SG - Antwerp6.51
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/11 (72.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
- Schoten op doel: 0/3
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|Bank
|
Sylla Massiré
|
|
|
|
|
Biondic Mateo
|
|
|
|
|
Pavlic Ivan
|
|
|
|
|
Schoofs Rob
|
|
|
|
|
François Guillaume
|
|
|
|
|
Giger Marc
|
|
|
|
|
Teunckens Jens
|
|
|
|
|
Zeneli Besfort
|
|
|
|
|
Patris Louis
|
|
|
|
|
|
|
Nozawa Taishi Brandon
|
| 6.04
Taishi Brandon Nozawa @ Union SG - Antwerp6.04
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/18 (38.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/23 (17.4%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 4/23 (17.4%)
|
Kouyaté Kiki
|
| 6.38
Kiki Kouyaté @ Union SG - Antwerp6.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|5
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|7
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
|
Tsunashima Yuto
|
| 6.62
Yuto Tsunashima @ Union SG - Antwerp6.62
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/13 (76.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Van Den Bosch Zeno
|
| 6.68
Zeno Van Den Bosch @ Union SG - Antwerp6.68
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/31 (77.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|7/15 (46.7%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
- Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
|
Praet Dennis
|
| 6.22
Dennis Praet @ Union SG - Antwerp6.22
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/16 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Renders Semm
|
| 6.28
Semm Renders @ Union SG - Antwerp6.28
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/12 (58.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
|
Valencia Anthony
|
| 6.14
Anthony Valencia @ Union SG - Antwerp6.14
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/16 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Scott Christopher
|
| 6.48
Christopher Scott @ Union SG - Antwerp6.48
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/23 (73.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Foulon Daam
|
| 6.37
Daam Foulon @ Union SG - Antwerp6.37
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/14 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Janssen Vincent
|
| 6.23
Vincent Janssen @ Union SG - Antwerp6.23
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/9 (55.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Kerk Gyrano
|
| 6.08
Gyrano Kerk @ Union SG - Antwerp6.08
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/12 (58.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|Bank
|
Babadi Isaac
|
|
|
|
|
Thoelen Yannick
|
|
|
|
|
Verstraeten Andreas
|
|
|
|
|
Bijl Glenn
|
|
|
|
|
Hamdaoui Youssef
|
|
|
|
|
Tuypens Eran
|
|
|
|
|
Achihi Orseer
|
|
|
|
|
Vandeplas Gerard
|
|
|
|