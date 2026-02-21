Datum: 21/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26

LIVE: Domper voor Antwerp op slag van rust!

Union SG ontvangt Antwerp zaterdagavond in het Dudenpark. Bij The Great Old zijn Xander Dierckx en Thibo Somers geblesseerd. Verstraeten en Vandeplas vallen uit de basis. Kouyaté, Renders, Valencia, Scott beginnen aan de wedstrijd.

Tijd   49' 4" 
Brandon Morren
47
 De bal rolt weer in het Dudenpark! Kan Antwerp na de rust nog iets tegenover Union zetten?


Scheidsrechter 		Rust


44

Owngoal 		Owngoal van Zeno Van Den Bosch: -
Daar is de openingstreffer voor Union dan toch! Promise David knalde, en zag zijn bal uit de richting van het doel gaan. Alleen tikte Zeno Van den Bosch het leer in eigen doel...
41
 Antwerp laat zich ook goed voelen, al krijgt het niet veel klaargespeeld in de aanval. Voorlopig krijgen we nog geen echte topwedstrijd te zien.
34
 Kerk wordt neergehaald in het strafschopgebied van Union SG, maar Van Driessche fluit geen strafschop. De VAR lijkt ook niet tussen te komen.
32
 Antwerp doet steeds meer mee in het spel. Union heeft moeite op aanvallend vlak.
22
 Voorlopig is Union nog niet écht gevaarlijk kunnen zijn. Kan Antwerp de leider in bedwang houden?
15
 Union komt goed weg!
Hier had Antwerp altijd op voorsprong moeten staan! Scott geeft prima diep met Kerk, die doelman Chambaere dribbelt, maar het leer te ver voor zijn voet tikt. Union komt héél goed weg!
15
Union SG - Antwerp
12
 De corner draait op niets uit, maar Union blijft in balbezit.
11
 Promise David ziet zijn poging net naast doel gaan, maar het schot werd aangeraakt door een Antwerp-speler en dus krijgen we een hoekschop.
7
  Gele kaart voor Kiki Kouyaté
3
 Union begint het felste aan de openingsfase. Antwerp heeft al moeten opruimen achteraan.
1
 We zijn eraan begonnen in het Dudenpark!
1
 Union SG - Antwerp: 0-0
20:10
 Welkom bij deze live van Union-Antwerp! De bezoekers treden niet op volle sterkte aan. Bij de Brusselaars zijn er geen verrassingen.
Union SG (Union SG - Antwerp)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Mohammed Fuseini - Promise David
Bank: Massiré Sylla - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Louis Patris

Antwerp (Union SG - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Dennis Praet - Semm Renders - Anthony Valencia - Christopher Scott - Daam Foulon - Vincent Janssen - Gyrano Kerk
Bank: Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Andreas Verstraeten - Glenn Bijl - Youssef Hamdaoui - Eran Tuypens - Orseer Achihi - Gerard Vandeplas

Union SG Union SG
Chambaere Vic 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Mac Allister Kevin 7.44  
  • Nauwkeurige passes: 35/39 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Burgess Christian 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Sykes Ross 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Khalaili Anan 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Zorgane Adem 7.09  
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Van de Perre Kamiel 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Smith Guilherme 6.57  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ait El Hadj Anouar 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Fuseini Mohammed 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
David Promise 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Sylla Massiré  
Biondic Mateo  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
François Guillaume  
Giger Marc  
Teunckens Jens  
Zeneli Besfort  
Patris Louis  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.04  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/23 (17.4%)
Kouyaté Kiki   6.38  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Tsunashima Yuto 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Van Den Bosch Zeno 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Praet Dennis 6.22  
  • Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Renders Semm 6.28  
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
Valencia Anthony 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Scott Christopher 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Foulon Daam 6.37  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Janssen Vincent 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kerk Gyrano 6.08  
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Babadi Isaac  
Thoelen Yannick  
Verstraeten Andreas  
Bijl Glenn  
Hamdaoui Youssef  
Tuypens Eran  
Achihi Orseer  
Vandeplas Gerard  
Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

20/02

Zoals andere spelers uit de Pro League moet Adem Zorgane jongleren tussen zijn status als professionele atleet en de ramadan. Maar dat baart hem geen zorgen.

"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

20/02

Tegenwoordig blijven spelers niet al te lang bij een club. En dat is ook precies wat Adem Zorgane voor ogen heeft bij Union SG.

Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

Hubert moet extra speler missen tegen Antwerp, maar ook goed nieuws voor Union

20/02

Union SG beleeft drukke momenten sinds Nieuwjaar. Naast de competitiewedstrijden stonden ook drie bekermatchen en twee duels in de Champions League op de agenda.

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

Speelt Oosting 'te Nederlands' met Antwerp? De trainer legt het uit

07:20 5

Acht tegendoelpunten en geen doelpunt in drie matchen. Royal Antwerp FC moet dringend uit deze impasse geraken.

Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

17:30

De wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Standard heeft aan beide kanten schade aangericht. Union weet intussen meer over de ernst van de blessure van Raul Florucz.

Oosting komt met heel slecht nieuws voor Antwerp, net voor aftrap tegen Union

Oosting komt met heel slecht nieuws voor Antwerp, net voor aftrap tegen Union

20:13 2

Antwerp moet het vanavond stellen zonder enkele sleutelspelers in de wedstrijd tegen Union. Zowel Xander Dierckx als Thibo Somers zijn geblesseerd en ontbreken in de selectie.

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 1-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
