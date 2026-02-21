LIVE: Domper voor Antwerp op slag van rust!

Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Mohammed Fuseini - Promise David

Bank: Massiré Sylla - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Louis Patris



Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Dennis Praet - Semm Renders - Anthony Valencia - Christopher Scott - Daam Foulon - Vincent Janssen - Gyrano Kerk

Bank: Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Andreas Verstraeten - Glenn Bijl - Youssef Hamdaoui - Eran Tuypens - Orseer Achihi - Gerard Vandeplas