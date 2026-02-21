Spannende ontknoping in het Dudenpark: late kopbal beslist duel tussen Union en Antwerp

Union SG is zijn leidersplaats kwijt na een 1-1-gelijkspel tegen Antwerp. Beide ploegen konden geen mooi voetbal brengen en zorgden voor een teleurstellende topper.

Union SG ontving Antwerp zaterdagavond in het Dudenpark. Bij The Great Old waren Xander Dierckx en Thibo Somers geblesseerd. Verstraeten en Vandeplas vielen uit de basis. Kouyaté, Renders, Valencia, Scott begonnen aan de wedstrijd. Bij Union kregen we de verwachte namen.

De thuisploeg begon meteen als sterkste aan de partij. Union begon met veel druk naar voren en kwam enkele keren aan het doel van Antwerp. Toch was de eerste grote kans voor de bezoekers. Na een kwartier spelen kwam Kerk ook in oog met Chambaere.

Antwerp laat grote kans liggen, Union profiteert

Hij dribbelde voorbij de Union-doelman, maar kon nadien zijn eigen bal niet meer volgen, waardoor de kans verkeken was. Hier had Antwerp eigenlijk altijd op voorsprong moeten staan. Uiteindelijk eindigde een eerste helft zonder veel kansen alsnog in het voordeel van Union.

De Brusselaars speelden niet bepaald goed voetbal, en hadden het geluk mee. Zeno Van den Bosch tikte een schot van Promise David, dat niet eens binnen het kader was gemikt, in zijn eigen doel. Op slag van rust slikten de bezoekers zo een ferme domper.

The Great Old maakt gelijk, Union ziet David uitvallen

Maar meteen na rust maakte Antwerp zijn foutje weer goed. Janssen gaf in het strafschopgebied tot bij Valencia, die niet twijfelde en het leer prima in doel werkte. Geen onverdiende gelijkmaker voor The Great Old.





Union speelde best nonchalant, wat opvallend is voor de regerende landskampioen. Zeker in een thuiswedstrijd. Kort na het uur bracht de paal redding op een lob van David. Het kon ook niet altijd meezitten.

Een kwartier voor tijd was er een zware botsing tussen Daam Foulon en David. Foulon kon snel weer verder, maar David moest per draagberrie van het veld. Hopelijk valt de schade mee bij de Canadese spits.

Sykes bevrijdt Union in de slotfase

Union kreeg nog enkele grote kansen om aan het langste eind te trekken. Uiteindelijk hielden de Brusselaars het nog spannend tot op het einde. Sykes maakte het verschil met een kopbal in de extra tijd.

Door deze nipte overwinning behoudt Union zijn leidersplaats in het klassement. De regerende landskampioen telt nu 56 punten, twee meer dan STVV. Antwerp staat pas 11e in de stand met 30 punten. Voor hen zal de late domper stevig zijn binnengekomen.