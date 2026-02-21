Datum: 21/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Spannende ontknoping in het Dudenpark: late kopbal beslist duel tussen Union en Antwerp
Foto: © photonews

Union SG is zijn leidersplaats kwijt na een 1-1-gelijkspel tegen Antwerp. Beide ploegen konden geen mooi voetbal brengen en zorgden voor een teleurstellende topper.

Union SG ontving Antwerp zaterdagavond in het Dudenpark. Bij The Great Old waren Xander Dierckx en Thibo Somers geblesseerd. Verstraeten en Vandeplas vielen uit de basis. Kouyaté, Renders, Valencia, Scott begonnen aan de wedstrijd. Bij Union kregen we de verwachte namen.

De thuisploeg begon meteen als sterkste aan de partij. Union begon met veel druk naar voren en kwam enkele keren aan het doel van Antwerp. Toch was de eerste grote kans voor de bezoekers. Na een kwartier spelen kwam Kerk ook in oog met Chambaere.

Antwerp laat grote kans liggen, Union profiteert

Hij dribbelde voorbij de Union-doelman, maar kon nadien zijn eigen bal niet meer volgen, waardoor de kans verkeken was. Hier had Antwerp eigenlijk altijd op voorsprong moeten staan. Uiteindelijk eindigde een eerste helft zonder veel kansen alsnog in het voordeel van Union.

De Brusselaars speelden niet bepaald goed voetbal, en hadden het geluk mee. Zeno Van den Bosch tikte een schot van Promise David, dat niet eens binnen het kader was gemikt, in zijn eigen doel. Op slag van rust slikten de bezoekers zo een ferme domper.

The Great Old maakt gelijk, Union ziet David uitvallen

Maar meteen na rust maakte Antwerp zijn foutje weer goed. Janssen gaf in het strafschopgebied tot bij Valencia, die niet twijfelde en het leer prima in doel werkte. Geen onverdiende gelijkmaker voor The Great Old.

Union speelde best nonchalant, wat opvallend is voor de regerende landskampioen. Zeker in een thuiswedstrijd. Kort na het uur bracht de paal redding op een lob van David. Het kon ook niet altijd meezitten.

Een kwartier voor tijd was er een zware botsing tussen Daam Foulon en David. Foulon kon snel weer verder, maar David moest per draagberrie van het veld. Hopelijk valt de schade mee bij de Canadese spits.

Sykes bevrijdt Union in de slotfase

Union kreeg nog enkele grote kansen om aan het langste eind te trekken. Uiteindelijk hielden de Brusselaars het nog spannend tot op het einde. Sykes maakte het verschil met een kopbal in de extra tijd. 

Door deze nipte overwinning behoudt Union zijn leidersplaats in het klassement. De regerende landskampioen telt nu 56 punten, twee meer dan STVV. Antwerp staat pas 11e in de stand met 30 punten. Voor hen zal de late domper stevig zijn binnengekomen.

Opstellingen

Union SG Union SG
Chambaere Vic   90' 6.11 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Mac Allister Kevin   90' 7.18 -
  • Nauwkeurige passes: 54/62 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Burgess Christian 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 53/68 (77.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Sykes Ross 90' 8.18 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 57/69 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Khalaili Anan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 60/74 (81.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
  • Balverliezen: 22
Van de Perre Kamiel 87' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 50/60 (83.3%)
  • Intercepties: 7
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Smith Guilherme 67' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ait El Hadj Anouar 67' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Fuseini Mohammed 87' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
David Promise 76' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Sylla Massiré 0'  
Biondic Mateo 14' 6.48 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 23' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
François Guillaume 0'  
Giger Marc 3' 6.68  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Teunckens Jens 0'  
Zeneli Besfort 3' 5.98  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Patris Louis 23' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.51 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/47 (12.8%)
  • Balverliezen: 27
Kouyaté Kiki   90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Tsunashima Yuto 90' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 16/25 (64%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Van Den Bosch Zeno 90' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
Praet Dennis 90' 5.62 -
  • Nauwkeurige passes: 28/41 (68.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Renders Semm 90' 5.55 -
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Valencia Anthony 90' 7.25 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Scott Christopher 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Foulon Daam 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Janssen Vincent A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Kerk Gyrano 90' 6.06 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
Bank
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Bijl Glenn 0'  
Hamdaoui Youssef 0' 5.67  
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Tuypens Eran 0'  
Achihi Orseer 0'  
Vandeplas Gerard 0' 6.38  
Herbeleef Union SG - Antwerp

