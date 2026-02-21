Tegen Atlético zal Club Brugge beter moeten doen: "Maar we laten tenminste geen punten liggen"

Club Brugge heeft met 2-1 gewonnen van OH Leuven, maar het werd nog bibberen tot het einde. Blauw-zwart ontsnapte aan de gelijkmaker toen Siebe Schrijvers een strafschop over het doel van Simon Mignolet joeg.

De thuisploeg domineerde nochtans lange tijd de partij en creëerde een pak kansen. “We speelden een heel goede wedstrijd en domineerden bijna de hele partij", klonk het achteraf tevreden bij Ivan Leko. “We maken onze kansen niet altijd af, maar gelukkig trekken we wel aan het langste eind.”

Toch hing er een kantelmoment in de lucht. Bij een 2-1-stand kreeg OHL een penalty, maar Schrijvers miste. “Voor hetzelfde geld scoren ze die strafschop en moeten we de laatste twintig minuten nog alles uit de kast halen", gaf de trainer toe. “Dit soort matchen zijn altijd de moeilijkste.”

Bij Club Brugge beseffen ze dat het beter zal moeten tegen Atlético Madrid

Ook Hans Vanaken benadrukte het belang van de overwinning. “Het belangrijkste vandaag waren de drie punten. We hebben al vaak lastige matchen gehad tussen twee Europese wedstrijden waarin we punten lieten liggen, maar dat doen we nu niet.”

Toch zag de aanvoerder ruimte voor verbetering. “We hadden de wedstrijd veel vroeger moeten afmaken. Als we sneller scoren, maken we het onszelf makkelijker. De coach hamerde nochtans op dezelfde intensiteit als in de Champions League."

Lees ook... 🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had›

Club Brugge boekte zo een belangrijke zege in eigen huis, al mocht het Schrijvers bedanken voor zijn misser vanaf de stip. “Ook uit deze match kunnen we nog veel leren", besloot Vanaken, met het oog op wat nog komt.

