🎥 Vincent Kompany ziet Bayern bijna instorten na absurd geblunder

🎥 Vincent Kompany ziet Bayern bijna instorten na absurd geblunder

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München leek zaterdag probleemloos op weg naar een ruime zege tegen Eintracht Frankfurt, maar maakte het in de slotfase onnodig spannend. Vincent Kompany zag zijn ploeg bijna een zekere overwinning uit handen geven.

Bayern München nam het zaterdagnamiddag op tegen Eintracht Frankfurt. Geen Arthur Theate bij de bezoekers, die buiten strijd is met een knieblessure. Bij de thuisploeg stond doelman Urbig opnieuw in de basis omwille van de blessure bij Manuel Neuer.

Snelle voorsprong voor Kompany en zijn troepen

Bayern startte stevig, zoals verwacht. Na een dik kwartier spelen kon Aleksandar Pavlovic de score openen. Harry Kane verdubbelde de voorsprong na 20 minuten spelen. Zo gingen we rusten bij een 2-0-tussenstand.

Na de pauze zette Kane zich opnieuw aan het kanon: 3-0 met nog een dikke 20 minuten te gaan. Frankfurt liet zich uiteindelijk nog gelden. In minuut 77 volgde de 3-1 vanop de stip. Kurkardt richtte de schade aan.

Onwaarschijnlijk (en zeldzaam) geblunder bij Bayern

Enkele minuten voor tijd werd het nog behoorlijk spannend. Na onwaarschijnlijk geklungel in de defensie slikte Der Rekordmeister ook nog de 3-2, wat later de eindstand werd. Op de beelden na het doelpunt was Vincent Kompany niet te zien, maar we kunnen ons inbeelden dat hij vuurrood kleurde van woede.

Door deze nieuwe driepunter neemt Bayern weer een (voorlopige) voorsprong van negen punten op Borussia Dortmund, de tweede in de stand. Volgend weekend staat de topper Dortmund-Bayern op het programma.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Eintracht Frankfurt
Vincent Kompany

Meer nieuws

LIVE Ikwuemesi breng OHL snel weer op gelijke hoogte tegen Club Live

LIVE Ikwuemesi breng OHL snel weer op gelijke hoogte tegen Club

19:28
Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

Club Brugge-speler grijpt alles aan om te verbeteren en blessures te vermijden: de marginal gains

19:30
JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

JPL-uitblinker gaat door wel heel zware privésituatie: "Ja, ik was bang voor mijn familie"

19:15
🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal!

🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal!

19:00
1
Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

18:30
2
Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog

Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog

17:52
Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

Zeer slecht nieuws wordt bevestigd voor Union SG

17:30
Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend

Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend

17:15
Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

Explosieve onthulling van Olivier Renard over Anderlecht: "Er was een interne lastercampagne"

17:00
Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

Heel opvallend: Seraing - KV Kortrijk definitief afgelast vanwege brand in het stadion

16:31
Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

Club NXT geeft het zelf uit handen, Jonas De Roeck streng: "Compleet overbodig"

16:15
Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

15:59
11
Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld"

15:30
6
Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

Voorzitter van Bayern München spreekt klare taal over statement van Vincent Kompany

11:00
2
Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

15:15
OFFICIEEL: Jonge Belg kiest voor opvallend avontuur in... Azerbeidzjan

OFFICIEEL: Jonge Belg kiest voor opvallend avontuur in... Azerbeidzjan

15:00
Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

Verrassende transfer in de maak voor Goto? 'Makelaar al in Londen voor gesprekken'

14:30
Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

14:15
6
OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

OFFICIEEL: Yves Vanderhaeghe haalt oude bekende terug bij Francs Borains

14:00
1
Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf

13:30
3
Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler Interview

Waarom Standard inzet op Charli Spoden: hij doet Euvrard denken aan deze Union-speler

13:00
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25
Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

Vertrek in de maak? Westerlo wil contract verlengen, maar speler houdt de boot af

12:30
'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

12:15
2
"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

"Ze zullen meer dan 50 miljoen euro opleveren": Renard onthult de jackpot die Anderlecht te wachten staat

12:00
7
Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

11:30
1
LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoomt blauw-zwart door tegen OHL?

10:15
Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

Hoopt hij echt op het WK zoals De Condé zegt? Matte Smets legt het uit

10:30
3
Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

10:00
1
Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent

09:15
6
Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

09:30
5
Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

Taravel waarschuwt STVV voor de Champions' Play-offs

09:00
2
Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

08:40
7
Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden

08:20
📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

📷 'Absolute toptransfer in de zomer op komst voor Malick Fofana'

08:00
'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

'Na eerdere afwijzing: club uit Premier League wil doorduwen in dossier Promise David'

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 23
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-1 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-3 FC Augsburg FC Augsburg
Union Berlin Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Köln 1. FC Köln 2-2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayern München Bayern München 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 22/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC St. Pauli FC St. Pauli 22/02 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 22/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge - OH Leuven: 1-1 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over FCV Dender EH - STVV: 1-3 De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld Snoek Snoek over 🎥 Is de Puskas Award-winnaar bekend? Wat een goal! fanskb fanskb over Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters Lucky Nilis Lucky Nilis over Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat" TheWiseGuy TheWiseGuy over Dit zei Prestianni écht tegen Vinicius volgens hemzelf Erique Erique over Rik De Mil zegt waar het op staat na zwakke prestatie van KAA Gent patje teppers patje teppers over Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Olivier Renard bijt van zich af na ontslag bij Anderlecht: "Het was automatisch mijn schuld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved