🎥 Vincent Kompany ziet Bayern bijna instorten na absurd geblunder

Bayern München leek zaterdag probleemloos op weg naar een ruime zege tegen Eintracht Frankfurt, maar maakte het in de slotfase onnodig spannend. Vincent Kompany zag zijn ploeg bijna een zekere overwinning uit handen geven.

Bayern München nam het zaterdagnamiddag op tegen Eintracht Frankfurt. Geen Arthur Theate bij de bezoekers, die buiten strijd is met een knieblessure. Bij de thuisploeg stond doelman Urbig opnieuw in de basis omwille van de blessure bij Manuel Neuer.

Snelle voorsprong voor Kompany en zijn troepen

Bayern startte stevig, zoals verwacht. Na een dik kwartier spelen kon Aleksandar Pavlovic de score openen. Harry Kane verdubbelde de voorsprong na 20 minuten spelen. Zo gingen we rusten bij een 2-0-tussenstand.

Na de pauze zette Kane zich opnieuw aan het kanon: 3-0 met nog een dikke 20 minuten te gaan. Frankfurt liet zich uiteindelijk nog gelden. In minuut 77 volgde de 3-1 vanop de stip. Kurkardt richtte de schade aan.

Onwaarschijnlijk (en zeldzaam) geblunder bij Bayern

Enkele minuten voor tijd werd het nog behoorlijk spannend. Na onwaarschijnlijk geklungel in de defensie slikte Der Rekordmeister ook nog de 3-2, wat later de eindstand werd. Op de beelden na het doelpunt was Vincent Kompany niet te zien, maar we kunnen ons inbeelden dat hij vuurrood kleurde van woede.

Door deze nieuwe driepunter neemt Bayern weer een (voorlopige) voorsprong van negen punten op Borussia Dortmund, de tweede in de stand. Volgend weekend staat de topper Dortmund-Bayern op het programma.