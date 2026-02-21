OFFICIEEL: Jonge Belg kiest voor opvallend avontuur in... Azerbeidzjan

Godfred Boakye heeft mooie stappen gezet in de jeugdopleiding van Birmingham. De Engelse club stuurde hem naar de Azerbeidzjaanse competitie om er verder ervaring op te doen en zich te ontwikkelen.

Godfred Boakye is een 20-jarige Belgische centrale verdediger. Hij werd geboren in Leuven, heeft ook Ghanese roots, maar groeide voornamelijk op in Engeland, in de regio Birmingham.

Hij zette zijn eerste grote stappen in de jeugdopleiding van Birmingham City. Dit seizoen speelde hij acht wedstrijden voor de U21-ploeg, die wekelijks uitkomt tegen beloftenteams van de grootste Engelse clubs.

Reizen vormt de jeugd

Na een eerdere uitleenbeurt aan het Finse Inter Turku kiest Boakye opnieuw voor een buitenlands avontuur. Voor de tweede seizoenshelft zal hij uitkomen voor Sabah in Azerbeidzjan.

De deal bevat een aankoopoptie, wat aantoont dat de club wil inzetten op jonge spelers die zijn gevormd in Europese opleidingscentra. Sabah maakte zijn komst bekend via de officiële kanalen.

Boakye komt terecht bij de huidige leider in de Azerbeidzjaanse competitie. Qarabağ, dat negen van de laatste tien landstitels won, volgt op vier punten.



