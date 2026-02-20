KV Kortrijk-coach Michiel Jonckheere komt met heel goed nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk deed een gouden zaak met een late 1-0-zege tegen Beerschot en staat nu stevig tweede in de Challenger Pro League. Dit weekend wacht een verraderlijke verplaatsing naar Seraing.

KV Kortrijk deed afgelopen weekend een geweldige zaak door met 1-0 te winnen van Beerschot. In extremis scoorden de Kerels het enige doelpunt van de wedstrijd. Door die zege staat het nu met zeven punten los van Beerschot op de tweede plaats.

Dit weekend trekt KVK naar Seraing. Trainer Michiel Jonckheere kwam al met goed nieuws over Brecht Dejaegere. "Hij is heel diep gegaan tegen Beerschot. Hij had nadien last van de rug en raapte bovendien wat ziektekiemen op van de kinderen thuis, maar nu is hij volledig fit", zegt de T1 op de clubwebsite.

Iedereen is overigens fit in de kern. Dat wil zeggen dat Kortrijk enkel verdediger James Ndjeungoue moet missen. Hij zit aan vijf gele kaarten. Over de wedstrijd in Seraing was Jonckheere duidelijk.

Jonckheere waarschuwt voor onderschatting in Seraing

"Als we de match aanpakken met de mentaliteit van tegen Beerschot is de kans groot dat we iets meenemen uit Seraing. Maar als we maar met 90% van die inzet spelen, is de kans groot dat we niét gaan winnen."

"Seraing uit is net als Francs Borains uit een gevaarlijke klip waartegen je niet nonchalant of arrogant aan mag kijken", aldus Jonckheere. De Kerels wonnen in de heenronde met 1-0 van Seraing.