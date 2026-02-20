"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

Max Dean is samen met KAA Gent aan het herleven. En daar zit de komst van Rik De Mil als coach zeker voor iets tussen.

Dean voelt zich helemaal in zijn vel bij KAA Gent

Max Dean is sinds zijn komst bij KAA Gent meteen een opvallend figuur geweest. En dat beseft hij zelf maar al te goed ook, hoe iedereen naar hem kijkt.

“Veel mensen zeggen dat ik een beetje gek ben. Van waar dat komt? Pff, geen idee. Misschien omdat ik nogal veel energie heb. Ik sta non-stop aan op het veld”, zoekt hij bij Het Laatste Nieuws zelf naar een oorzaak.

Dean omschrijft zichzelf als een winnaar en daarvoor moet alles wijken. “In mijn geest ben ik een normale jongen. Maar als anderen vinden dat ik een beetje gek ben, wil ik daar mijn voordeel uit halen. Het maakt me alleen maar sterker.”

Klik tussen Dean en De Mil

Die houding is iets wat iemand als Rik De Mil zeker weet te appreciëren. De samenwerking tussen de twee loopt duidelijk op wieltjes als je Dean bezig hoort over zijn coach.

“A top coach and an unbelievable guy”, voegt Dean er nog aan toe. “Dat we er zo voor gaan, heeft veel met hem te maken. Die extra tackle, die extra meter, ... Dat pompt hij erin. Naast al het tactische.”