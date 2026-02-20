Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

De Europese week heeft België opnieuw wat ademruimte gegeven op de UEFA-coëfficiëntenranking. Dankzij sterke prestaties van Club Brugge KV en KRC Genk blijven de Belgische punten binnenstromen. Met twee clubs die nog vol in strijd zijn voor overwintering, oogt het perspectief positief.

Club Brugge knokte zich in de tussenronde van de Champions League naar een knap 3-3-gelijkspel tegen Atlético Madrid. Blauw-zwart toonde veerkracht en voetbalde met lef tegen de Spaanse grootmacht. Dat levert niet alleen vertrouwen op richting de terugmatch in Madrid, maar ook een belangrijke coëfficiëntenbijdrage voor België.

Ook Genk deed wat het moest doen. De Limburgers wonnen met 1-3 op bezoek bij GNK Dinamo Zagreb in de tussenronde van de Europa League. De ploeg van Nicky Hayen heeft zo uitstekende papieren om de achtste finales te bereiken. Elke overwinning telt dubbel in deze fase van het seizoen, sportief én op de ranking.

Nederland beleeft dramatische Europese campagne

België blijft daarmee stevig op de achtste plaats staan met 61,450 punten over de periode 2021-2026. Er zijn nog twee van de vijf Belgische clubs actief in Europa. Het verschil met nummer zeven Nederland bedraagt iets meer dan vijf punten, terwijl Portugal als zesde voorlopig buiten bereik lijkt.

Nederland beleeft intussen een dramatische campagne. Enkel AZ Alkmaar is nog actief, maar verloor deze week met 1-0 bij FC Noah. De kloof met België slinkt daardoor niet. Portugal blijft zesde, ondanks een nederlaag van SL Benfica tegen Real Madrid CF, en heeft nog meerdere teams in de running.



Voor België is de opdracht duidelijk: blijven oogsten. Als Club Brugge en Genk zich plaatsen voor de volgende ronde, kan de achterstand op Nederland geslecht worden en blijft ook de druk op Portugal behouden. Elke Europese avond telt in de strijd om de felbegeerde coëfficiëntenplaatsen.

UEFA Coëfficiëntenranking (2021-2026)