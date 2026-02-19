Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel"

Carl Hoefkens staat momenteel aan het roer bij NAC Breda. Ook enkele Belgische topclubs prijken op zijn CV. Al moet hem nog iets van het hart over zijn ontslag bij Club Brugge.

Carl Hoefkens was enkele seizoenen de assistent van achtereenvolgens Philippe Clement, Alfred Schreuder en Rik De Mil. In 2022 kreeg de huidige coach van NAC Breda zijn kans als T1 van Club Brugge.

Al duurde het avontuur niét lang. In december - na amper 27 wedstrijden in de blauw-zwart dug-out - werd Hoefkens op straat gezet. En over dat ontslag wil de voormalige 22-voudig Rode Duivel nog iets kwijt.

Ik vraag me nog steeds af waarom ik zo snel moest vertrekken bij Club Brugge - Carl Hoefkens

"Ik vraag me nog steeds af waarom ik zo snel moest vertrekken", aldus Hoefkens in Het Nieuwsblad. "Het blijft voor mij een raadsel. Al neem ik niemand bij Club Brugge iets kwalijk."

Ook bij NAC Breda wankelde de stoel van Hoefkens al even. Maar net in zo'n situatie - rond de jaarwisseling was het kantje boordje - heeft Hoefkens een héél belangrijke les geleerd.





Hét grote verschil tussen Belgische clubs en Nederlandse bestuurders is...

"Ik heb die druk ook bij NAC ervaren", besluit Hoefkens. "Zoals alle trainers bij alle ploegen. Maar er is nooit met mij gesproken over een ontslag. De Nederlandse clubs zijn op dat vlak veel geduldiger."