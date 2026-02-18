Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem

Met hernieuwd vertrouwen trekt KRC Genk naar Kroatië voor een cruciale Europese afspraak. In Zagreb willen de Limburgers een stevig resultaat neerzetten met het oog op de return in eigen huis.

KRC Genk bereidt zich woensdag voor op de belangrijke wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Donderdagavond wacht een lastige verplaatsing naar Kroatië, waar een goed resultaat goud waard kan zijn.

Dimitri de Condé sprak op voorhand even met Het Belang van Limburg. Hij vertelde dat de flow veel beter is dan een tijdje geleden. "Ik sta hier inderdaad met een ander gevoel dan voor Nieuwjaar. Toen gingen we in een Europees duel op zoek naar vertrouwen en probeerden we dat mee te nemen in de competitie."

De Condé voelt opnieuw geloof binnen de groep

"Nu is dat vertrouwen er sowieso, de grinta en het geloof ook. Van de laatste zes wedstrijden wonnen we er vijf en speelden we een keer gelijk", stelt de Condé vast. Onder Nicky Hayen leven de Smurfen weer helemaal op.

De Champions' Play-offs leken veraf, maar na enkele knappe overwinningen doet Genk weer helemaal mee. Dit weekend staat er ook nog een belangrijke wedstrijd tegen Standard op het programma, terwijl de club ook een mooi verhaal in de Europa League kan schrijven.

"Het is een moeilijk jaar geweest, maar het geloof in eigen kunnen is helemaal terug. Als we deze klip in Zagreb zouden kunnen nemen, staan we voor een fantastisch duel tegen Roma of Freiburg", aldus de Condé. "In de eerste plaats willen we dus niet verliezen in Zagreb, zodat we het hopelijk kunnen afmaken in de terugwedstrijd."