'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

Konstantinos 'Kos' Karetsas staat te boek als een van de grootste talenten van de Jupiler Pro League, mogelijk zelfs van heel Europa. Hij zal Racing Genk naar alle waarschijnlijkheid verlaten na dit seizoen. Verschillende topclubs zouden klaarstaan om hem binnen te halen.

Hoewel hij ervoor koos om Griekenland te vertegenwoordigen op het internationale toneel en al negen caps achter zijn naam heeft staan, blijft Konstantinos Karetsas niettemin een van de grootste talenten in onze Jupiler Pro League.

Kos Karetsas is een absolute parel uit de Jupiler Pro League

Als onbetwiste basisspeler bij Racing Genk heeft de 18-jarige offensieve middenvelder dit seizoen al vijftien (!) assists gegeven in alle competities samen. Ook al heeft hij nog moeite om zelf de weg naar doel te vinden (hij heeft slechts drie goals), bezit Karetsas al een zekere ervaring met bijna 80 officiële wedstrijden in het shirt van Racing Genk.

Een behoorlijke staat van dienst ondanks zijn zeer jonge leeftijd. En hij kan ook al wat statistieken (6 goals, 20 assists in zijn carrière) en prestaties voorleggen die er logischerwijs voor zorgen dat de grootste Europese clubs interesse tonen.

PSG klopt nu ook aan in de CEGEKA-Arena van Genk

Terwijl verschillende van hen al werden genoemd afgelopen zomer of tijdens de winter, zou nu ook Paris Saint-Germain, regerend winnaar van de Champions League, enkele voorbereidende stappen hebben ondernomen in het dossier Konstantinos Karetsas.



Volgens het Griekse medium Sport24 is Luis Enrique een grote fan van de 18-jarige speler, en vormt PSG een mogelijke bestemming voor het vervolg van zijn carrière. Gewaardeerd op 28 miljoen euro volgens Transfermarkt, zal Konstantinos Karetsas ongetwijfeld een van de belangrijkste transfers uit de geschiedenis van ons kampioenschap worden.