'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Konstantinos 'Kos' Karetsas staat te boek als een van de grootste talenten van de Jupiler Pro League, mogelijk zelfs van heel Europa. Hij zal Racing Genk naar alle waarschijnlijkheid verlaten na dit seizoen. Verschillende topclubs zouden klaarstaan om hem binnen te halen.

Hoewel hij ervoor koos om Griekenland te vertegenwoordigen op het internationale toneel en al negen caps achter zijn naam heeft staan, blijft Konstantinos Karetsas niettemin een van de grootste talenten in onze Jupiler Pro League.

Kos Karetsas is een absolute parel uit de Jupiler Pro League

Als onbetwiste basisspeler bij Racing Genk heeft de 18-jarige offensieve middenvelder dit seizoen al vijftien (!) assists gegeven in alle competities samen. Ook al heeft hij nog moeite om zelf de weg naar doel te vinden (hij heeft slechts drie goals), bezit Karetsas al een zekere ervaring met bijna 80 officiële wedstrijden in het shirt van Racing Genk.

Een behoorlijke staat van dienst ondanks zijn zeer jonge leeftijd. En hij kan ook al wat statistieken (6 goals, 20 assists in zijn carrière) en prestaties voorleggen die er logischerwijs voor zorgen dat de grootste Europese clubs interesse tonen.

PSG klopt nu ook aan in de CEGEKA-Arena van Genk

Terwijl verschillende van hen al werden genoemd afgelopen zomer of tijdens de winter, zou nu ook Paris Saint-Germain, regerend winnaar van de Champions League, enkele voorbereidende stappen hebben ondernomen in het dossier Konstantinos Karetsas.


Volgens het Griekse medium Sport24 is Luis Enrique een grote fan van de 18-jarige speler, en vormt PSG een mogelijke bestemming voor het vervolg van zijn carrière. Gewaardeerd op 28 miljoen euro volgens Transfermarkt, zal Konstantinos Karetsas ongetwijfeld een van de belangrijkste transfers uit de geschiedenis van ons kampioenschap worden.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Dinamo Zagreb - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (19/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

13:30
🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

13:00
2
Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

12:45
Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

08:40
15
Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

12:40
1
Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

12:20
4
Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

12:00
1
"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

11:50
Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

11:40
Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

11:00
Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

10:45
'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

10:30
3
LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

09:45
Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

10:00
Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

09:30
Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

09:00
Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

08:20
Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

08:00
1
Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

07:50
De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

07:20
1
Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

06:30
3
Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

07:00
9
Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

23:00
6
🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

22:30
18
RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

22:00
4
Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
9
🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

21:20
Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

21:00
6
Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op Opinie

Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

20:40
Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

20:20
Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

20:00
2
Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

18:40
'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

19:40
4
Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

19:20
1
Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

19:00
Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

18:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 19/02 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 19/02 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 19/02 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 19/02 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 19/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 19/02 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 19/02 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 19/02 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het" OM-RSCL OM-RSCL over 🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid TCJ TCJ over Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn" CringeMedia CringeMedia over 🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme Thoma888 Thoma888 over 'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - Atlético Madrid: - Andreas2962 Andreas2962 over Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning cartman_96 cartman_96 over Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder? Andreas2962 Andreas2962 over Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure" cartman_96 cartman_96 over RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved