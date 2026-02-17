Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

Blijkbaar moet RSC Anderlecht zich inhouden. Terwijl de directie van Sporting nog hoopt dat Alfred Schreuder naar het Lotto Park komt, houdt Al-Diraiyah het been stijf. Moet Jérémy Taravel de kastanjes uit het vuur halen?

Hij zou er zelf zeker niet op hebben gewed, maar Jérémy Taravel zal wel degelijk voor de derde keer het eerste elftal van RSC Anderlecht leiden. Na de uitzonderlijke halve finale tegen Antwerp en het teleurstellende gelijkspel tegen RAAL La Louvière in het kampioenschap, zou de interim-trainer opnieuw op de bank zitten voor de verplaatsing naar Zulte Waregem.

Gesprekken rond Alfred Schreuder lopen in het slop

Dat meldt in elk geval Het Laatste Nieuws. De gesprekken tussen RSCA en Al-Diraiyah, de Saoedische tweedeklasser die wordt getraind door Alfred Schreuder, zijn ingewikkelder dan verwacht. Anderlecht hoopte zijn nieuwe coach donderdag of vrijdag te kunnen voorstellen; volgens onze Nederlandstalige collega's zou dat plan nu al van de baan zijn.

Al-Diraiyah speelt deze vrijdag namelijk een belangrijke topper tegen Al-Orobah, de nummer 3 tegen de nummer 4. De Saoedi's, eigendom van de steenrijke Khalid Bin Mohammed, neef van kroonprins Mohammed Bin Salman, willen promoveren en een referentieclub worden in Saoedi-Arabië.

Nog lang geen witte rook: Arabieren houden het been meer dan stijf

We schreven het onlangs: het is geen kwestie van geld voor Al-Diraiyah, dat de middelen heeft om de lat veel te hoog te leggen voor Anderlecht om te volgen. Alfred Schreuder arriveerde in december, en de club is niet van plan hem te laten gaan.

Bij Sporting blijven ze echter volharden: Schreuder is kandidaat nummer 1... en gezien hoe de zaken lopen, vraag je je af of hij niet de laatste kandidaat is, want als de leiding met lege handen komt te staan, kan Jérémy Taravel net zo goed tot het einde van het seizoen blijven dromen van het coachen... of op zijn minst tot het einde van de reguliere competitie.