Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Union, STVV en Club Brugge zijn al zeker van hun plek in de Champions' Play-offs. Dat betekent dat er nog drie plaatsen openstaan voor de eindstrijd, en de strijd is razendspannend. In HLN deelden verschillende analisten hun mening over wie die tickets gaat bemachtigen.

Frank Boeckx kijkt vooral naar de huidige vorm van de ploegen. “Anderlecht zit in een slechte flow. Dan zeg ik: AA Gent, Racing Genk en Charleroi gaan het halen."

Daar staat wel nog een kanttekening bij. "Al ben ik benieuwd hoe Charleroi reageert na mentale tikken zoals de bekeruitschakeling en het verlies tegen AA Gent.”

Toby Alderweireld is iets optimistischer voor paars-wit. “Anderlecht gaat het redden. AA Gent heeft op papier het makkelijkste programma. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, maar ik geloof ook in Racing Genk, ook al spelen zij nog Europees en zijn hun resterende matchen pittig.”

Frank Boeckx ziet Anderlecht de top zes niet halen

Marc Degryse focust op de cijfers. “Je hebt 45 punten nodig om erbij te zijn. Ik zie Anderlecht, dankzij hun programma, dat ook halen. AA Gent heeft het moeilijkste deel van hun schema al gehad door het weekendzege tegen Charleroi.”

Voor Racing Genk ziet Degryse ook kansen: “Genk zie ik nog over KV Mechelen springen, dankzij de flow waar zij in zitten. Hun programma is pittig, maar ik zie ze toch 10 op 15 pakken."

