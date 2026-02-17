Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld, ex-Rode Duivel, sprak bij ESPN over de Belgische spelers bij Ajax en hun kansen om deze zomer mee te gaan naar het WK. Hij kaartte het trio Mika Godts, Rayane Bounida en Jorthy Mokio aan.

Volgens Alderweireld is Mika Godts het meest kansrijk om bondscoach Rudi Garcia te overtuigen. “Mika geef ik van de Belgen bij Ajax wel de grootste kans op het WK, ook al hebben we veel keuzes in de aanval."

"Met Jérémy Doku, die wereldtop is, Dodi Lukebakio en Leandro Trossard, die ook op links kan. Als Mika zijn vorm kan doortrekken, kan hij er in maart zomaar bij zitten.”

Jorthy Mokio viel ook op bij Alderweireld. “De Ajacieden moeten hopen dat ze er in maart bij zitten. Anders wordt de kans op een WK nog kleiner”, stelt hij vast. Mokio was eerder al eens geselecteerd, maar intussen is hij al een tijdje uit beeld verdwenen.

Speeltijd moet volgens Alderweireld geen leidraad zijn bij de keuze van Bounida

Rayane Bounida heeft nog een keuze openstaan tussen België en Marokko. Alderweireld gaf hem daar advies over. “Zie het niet als een stap in je carrière, maar maak de keuze met gevoel. Als hij zich meer Marokkaan voelt dan Belg, dan moet hij die keuze maken.”

Alderweireld benadrukt dat de keuze van Bounida niet moet afhangen van de kans op speeltijd bij een van de landen. “Niet of hij bij Marokko, België of waar dan ook meer kans heeft op speeltijd, dat moet geen leidraad zijn.”