Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Na de bekerboost tegen Antwerp stelde Anderlecht in de competitie opnieuw teleur. Toch viel één speler op: de pas 17-jarige Nathan De Cat, die stilletjesaan uitgroeit tot een patron op het middenveld.

Analist Hein Vanhaezebrouck relativeert de hype rond de jonge middenvelder. “Hij speelt goede matchen, maar is soms ook nog wat afwezig en onzichtbaar", aldus de analist bij Sporza

Francky Van der Elst lijkt het daarmee eens te zijn. “Het is zeker een groot talent, maar voor mij hoeft hij nog niet mee naar het WK. We moeten hem niet opbranden."

"Ik denk dat Pedri daar een goed voorbeeld van is, zo'n 3 of 4 jaar geleden. Toen liet Spanje hem ook alles spelen op het EK en op de Olympische Spelen. Je kan er beter voorzichtig mee omspringen. Als iedereen op zijn positie beschikbaar is, dan denk ik dat De Cat nog niet meteen nodig is op het komende WK."

Volgens Vanhaezebrouck en Van der Elst is het te vroeg om Nathan De Cat naar het WK mee te nemen

Volgens Van der Elst kan De Cat wel uitstekend vooruit spelen en het spel verleggen. “Hij kan, zoals in de match tegen Antwerp, ook een beslissende voorzet geven. De vista en het vermogen om het uit te voeren heeft hij allemaal, maar 17 jaar is nog jong. Zijn motor zal nog groeien en opeenvolgende wedstrijden zal hij beter gaan verteren.”


Vanhaezebrouck ziet ook veel potentieel in de jonge middenvelder, maar vindt dat Anderlecht hem nog rustig moet laten rijpen. “Het gaat niet alleen om talent, maar ook om fysiek en mentaal klaar zijn voor het internationale niveau. Voor nu is het WK nog een stap te ver.”

