Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Mika Godts blijft indruk maken bij Ajax en dat is ook Toby Alderweireld niet ontgaan. De ex-Rode Duivel ziet in hem dé Belgische Ajacied met de meeste WK-kansen en wijst tegelijk op werkpunten en concurrentie.

De voormalige Rode Duivel is tevreden over de evolutie van Mika Godts, die duidelijk aan kracht wint. Van alle Ajax-Belgen geeft hij hem het meeste kans om bij de WK-selectie te zitten. Dat vertelde hij in een interview met ESPN. "Hij zoekt niet elke keer zijn mannetje meer op, maar kiest steeds beter zijn momenten. Hij speelt zakelijker en maakt vaker de juiste keuze."

"Daarin moet hij een beetje een voorbeeld nemen aan Doku. Niet iemand voorbijgaan om het voorbijgaan, maar alleen wanneer het nodig is. Dat levert uiteindelijk betere cijfers op. Doelpunten en assists, die heb je nodig."

Godts krijgt lof, Garcia nog niet helemaal

Over de kansen van de Belgische Ajax-spelers op het WK deze zomer was hij duidelijk. "De Ajacieden moeten hopen dat ze er in maart bij zitten. Anders wordt de kans op een WK nog kleiner." De jonge Rayane Bounida lijkt dan weer eerder te neigen naar een keuze voor Marokko.

De voormalige Rode Duivel sprak ook over bondscoach Rudi Garcia. Echt overtuigd lijkt Alderweireld nog niet te zijn van de Fransman. "Hij is soms wat conservatiever, vind ik persoonlijk."



"Maar de kwalificatie was niet top, dus hij zal zeker kijken wat hij kan verbeteren. Voor hem is het belangrijk dat de grote jongens fit zijn: Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Daarnaast zou ik altijd gaan voor jongens die in vorm zijn", aldus de voormalige verdediger van onder meer Antwerp en Tottenham.