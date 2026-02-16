Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

Is Romelu Lukaku te vroeg teruggekeerd? De Rode Duivel is niet in vorm en speelt alleen stukken van wedstrijden, of misschien zelfs helemaal niet.

De clash tussen Napels en Roma, die eindigde op 2-2, maakte dit weekend in de Serie A alles waar wat ervan verwacht werd. Donyell Malen schitterde voor de Romeinen, maar Napels wist dankzij een late gelijkmaker alsnog een punt te pakken.

De medische staf van Napels houdt de conditie van zijn spelers nauwlettend in de gaten. Dat geldt vooral voor wie terugkeert van een blessure en moeite heeft om weer ritme te vinden. Romelu Lukaku was bijvoorbeeld lange tijd afwezig.

Te gevaarlijk voor Lukaku ?

Lukaku stond klaar om in te vallen en stond naast de vierde official. Maar na de 2-2 veranderde Antonio Conte van mening. Hij bracht een verdediger om de score te behouden en de aanvaller bleef de hele wedstrijd op de bank.

Zijn speeltijd is sinds zijn terugkeer van blessure eind januari zeer beperkt. De Rode Duivel speelde in totaal nog geen veertig minuten. Hij zat drie volledige wedstrijden op de bank.



Die situatie zou Rudi Garcia kunnen aanzetten tot een beslissing voor de interlandperiode in maart. Het is mogelijk dat de bondscoach Lukaku niet oproept voor de vriendschappelijke duels tegen de Verenigde Staten en Mexico om bij zijn club te blijven werken.