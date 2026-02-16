Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Is Romelu Lukaku te vroeg teruggekeerd? De Rode Duivel is niet in vorm en speelt alleen stukken van wedstrijden, of misschien zelfs helemaal niet.

De clash tussen Napels en Roma, die eindigde op 2-2, maakte dit weekend in de Serie A alles waar wat ervan verwacht werd. Donyell Malen schitterde voor de Romeinen, maar Napels wist dankzij een late gelijkmaker alsnog een punt te pakken.

De medische staf van Napels houdt de conditie van zijn spelers nauwlettend in de gaten. Dat geldt vooral voor wie terugkeert van een blessure en moeite heeft om weer ritme te vinden. Romelu Lukaku was bijvoorbeeld lange tijd afwezig.

Te gevaarlijk voor Lukaku ?

Lukaku stond klaar om in te vallen en stond naast de vierde official. Maar na de 2-2 veranderde Antonio Conte van mening. Hij bracht een verdediger om de score te behouden en de aanvaller bleef de hele wedstrijd op de bank.

Zijn speeltijd is sinds zijn terugkeer van blessure eind januari zeer beperkt. De Rode Duivel speelde in totaal nog geen veertig minuten. Hij zat drie volledige wedstrijden op de bank.


Die situatie zou Rudi Garcia kunnen aanzetten tot een beslissing voor de interlandperiode in maart. Het is mogelijk dat de bondscoach Lukaku niet oproept voor de vriendschappelijke duels tegen de Verenigde Staten en Mexico om bij zijn club te blijven werken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
AS Roma
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

09:30
2
Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

09:00
1
Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

07:40
Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

08:40
Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

08:00
4
Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

07:09
Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

07:00
4
De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

22:30
2
Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

06:30
Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé" Reactie

Alfred Schreuder? Anderlecht-speler reageert: "Er zijn er nog bij Ajax mislukt hé"

06:00
🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

🎥 Heel bijzondere 'ereronde' voor spelers RSC Anderlecht: de crisis is bijzonder diep

23:00
Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn" Reactie

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

22:15
Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie" Reactie

Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie"

21:50
Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

22:00
8
STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

21:36
Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

21:30
1
Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

21:40
3
"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo Reactie

"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo

20:59
4
Na interesse van KRC Genk: Carl Hoefkens doet opvallende onthulling

Na interesse van KRC Genk: Carl Hoefkens doet opvallende onthulling

21:20
🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

21:00
14
Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

20:30
20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20:39
🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Reactie

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

19:38
8
"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

20:00
3
🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp Reactie

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

19:22
1
Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" Reactie

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

19:09
8
🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

19:30
2
Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

19:00
3
KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

18:30
Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

17:55
🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge Reactie

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

17:45
Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

18:00
4
Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

17:30
Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby Reactie

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

16:45
1
Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

17:03
Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Reactie

Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

16:20
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 25
Pisa Pisa 1-2 AC Milan AC Milan
Como Como 1-2 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 0-2 Atalanta Atalanta
Inter Milaan Inter Milaan 3-2 Juventus Juventus
Udinese Udinese 1-2 Sassuolo Sassuolo
Cremonese Cremonese 0-0 Genoa Genoa
Parma Parma 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Torino Torino 1-2 Bologna Bologna
Napoli Napoli 2-2 AS Roma AS Roma
Cagliari Cagliari 20:45 Lecce Lecce

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen? Vital Verheyen Vital Verheyen over Ex-bondscoach Roberto Martinez betuigt zijn spijt over één bepaald moment bij de Rode Duivels JaKu JaKu over Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen" Stefaan_82 Stefaan_82 over Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?" Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters FCBalto FCBalto over Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp - Westerlo: 0-2 FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood" André Coenen André Coenen over Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk Vital Verheyen Vital Verheyen over Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved