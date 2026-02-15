Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

Na de 0-4 bekerpandoering had Antwerp enkele dagen later geen reactie in huis tegen Westerlo. In winterse omstandigheden ging Antwerp met 0-2 onderuit tegen Westerlo. En vooral die winterse omstandigheden zorgden voor frustratie.

Geen voetbal

De wedstrijd begon in de sneeuw en eindigde met een witte grasmat in plaats van een groene. Na een kwartier werd de witte bal dan ook geruild voor een oranje exemplaar en werd voetballen met de minuut lastiger. Vooral Antwerp-speler Kerk ondervond regelmatig last van de sneeuw.

"Dit is niet meer echt een voetbalwedstrijd", reageerde Gyrano Kerk dan ook na affluiten voor de camera van DAZN. "Het was meer hopen dat de bal een keertje goed zou vallen, op goed geluk. Hij viel wel een keertje voor mij maar ik trapte telkens op sneeuw in plaats van op de bal", aldus de aanvaller van Antwerp.

Niet alleen de sneeuw is de boeman bij Gyrano Kerk, ook de eigen ploeg moet het ontgelden: "We moeten de wedstrijden echt anders gaan aanpakken", was hij zichtbaar gefrustreerd. "Meer wil laten zien en niet zo snel tegendoelpunten slikken", gaat hij verder met een cynisch lachje. "We hebben nu de hele week om dat samen met de trainer te bespreken."

"Konden niet voetballen"

Zijn trainer Joseph Oosting treedt hem alleszins bij: "Als je voor staat, wil je dat er doorgegaan wordt. Volgens mij konden we niet voetballen maar ja... de wedstrijd is wel uitgespeeld geweest dus dan kan je er nu weinig over zeggen", reageerde Oosting op de persconferentie.



Sneeuw of niet, Antwerp verliest voor de 4e keer in 5 competitiewedstrijden en is in de stand helemaal teruggegleden. Na Nieuwjaar was top 6 misschien nog een doel, nu staan ze amper 2 plaatsen boven relegation play offs.