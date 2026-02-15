Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

OH Leuven en FCV Dender zorgden voor spektakel op het einde van hun wedstrijd. Twee strafschoppen in een waanzinnige slotfase zorgden voor 3-2-cijfers en vooral voor heel wat discussie achteraf.

OH Leuven leek op weg naar een 2-1-zege tegen FCV Dender, maar na een knotsgekke slotfase met twee strafschoppen werd het nog 3-2. Dender kreeg er eerst eentje, na een ongelukkige tackle in het strafschopgebied van KV Mechelen. Deze was een duidelijke fout.

Maar een minuut later beging Luc Marijnissen een duidelijke handsbal in het eigen strafschopgebied. De ref floot niet meteen, maar de VAR greep later wel in. Hoewel de bal duidelijk met de hand werd geraakt, zijn ze bij Dender niet akkoord met de beslissing van de arbitrage.

"De bal kwam via mijn buik op de arm en volgens de reglementen is het dan geen strafschop", zegt Luc Marijnissen bij Het Nieuwsblad. "Ik vroeg de ref uitleg en die vertelde dat mijn arm zich niet in een natuurlijke houding bevond. Wie voetbalt, weet wel beter..."

Dender zet vraagtekens bij tweede strafschop na tussenkomst VAR

"Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk. Na de wedstrijd vernam ik ook dat de scheidsrechter vanwege de VAR enkel de beelden ter beschikking kreeg van achter het doel, waar het niet zo duidelijk was dat de bal van mijn lichaam op mijn arm belandde. De VAR bekeek de fase vanuit een verkeerd oogpunt", gaat hij verder.



De frustratie was groot bij Dender, al zijn discussies om hands wel een groter probleem in het (Belgisch) voetbal. Wanneer is het fout, en wanneer niet? Niemand raakt er nog wijs uit. "Ik hoop dat er eens duidelijkheid verschaft wordt over die handspelregel", zegt Kobe Cools. "De ref interpreteert het blijkbaar anders dan een speler het zou doen, want het is duidelijk dat de bal van de dij op de arm botst en dat er geen sprake is van een onnatuurlijke houding."