Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven en FCV Dender zorgden voor spektakel op het einde van hun wedstrijd. Twee strafschoppen in een waanzinnige slotfase zorgden voor 3-2-cijfers en vooral voor heel wat discussie achteraf.

OH Leuven leek op weg naar een 2-1-zege tegen FCV Dender, maar na een knotsgekke slotfase met twee strafschoppen werd het nog 3-2. Dender kreeg er eerst eentje, na een ongelukkige tackle in het strafschopgebied van KV Mechelen. Deze was een duidelijke fout.

Maar een minuut later beging Luc Marijnissen een duidelijke handsbal in het eigen strafschopgebied. De ref floot niet meteen, maar de VAR greep later wel in. Hoewel de bal duidelijk met de hand werd geraakt, zijn ze bij Dender niet akkoord met de beslissing van de arbitrage.

"De bal kwam via mijn buik op de arm en volgens de reglementen is het dan geen strafschop", zegt Luc Marijnissen bij Het Nieuwsblad. "Ik vroeg de ref uitleg en die vertelde dat mijn arm zich niet in een natuurlijke houding bevond. Wie voetbalt, weet wel beter..."

Dender zet vraagtekens bij tweede strafschop na tussenkomst VAR

"Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk. Na de wedstrijd vernam ik ook dat de scheidsrechter vanwege de VAR enkel de beelden ter beschikking kreeg van achter het doel, waar het niet zo duidelijk was dat de bal van mijn lichaam op mijn arm belandde. De VAR bekeek de fase vanuit een verkeerd oogpunt", gaat hij verder.


De frustratie was groot bij Dender, al zijn discussies om hands wel een groter probleem in het (Belgisch) voetbal. Wanneer is het fout, en wanneer niet? Niemand raakt er nog wijs uit. "Ik hoop dat er eens duidelijkheid verschaft wordt over die handspelregel", zegt Kobe Cools. "De ref interpreteert het blijkbaar anders dan een speler het zou doen, want het is duidelijk dat de bal van de dij op de arm botst en dat er geen sprake is van een onnatuurlijke houding."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
FCV Dender EH
Kobe Cools
Luc Marijnissen

Meer nieuws

LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan Live

LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan

20:41
20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20:39
Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

20:30
"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

20:00
2
🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Reactie

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

19:38
3
🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp Reactie

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

19:22
1
Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" Reactie

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

19:09
4
🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

19:30
KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

18:30
Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

17:55
🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge Reactie

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

17:45
Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

18:00
2
Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby Reactie

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

16:45
Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

17:03
Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Reactie

Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

16:20
11
Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

17:30
🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

16:00
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

15:29
Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

16:30
Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

15:00
"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

15:30
4
RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

14:30
13
Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

14:00
Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

13:30
Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden Reactie

Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden

13:00
2
Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

12:30
3
De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

11:30
17
Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

12:00
1
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

10:45
🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

11:00
8
KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

10:30
11
🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

14/02
LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

09:45
Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren"

Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren"

10:00
4
Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

09:30
LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen op in Brugse derby?

LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen op in Brugse derby?

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FootballFan1993 FootballFan1993 over Anderlecht - La Louvière: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Zulte Waregem: 2-2 Standard 2.0 Standard 2.0 over "In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over 🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - Westerlo: 0-2 Sam Piejong Sam Piejong over Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Vital Verheyen Vital Verheyen over RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved