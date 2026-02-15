Datum: 15/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Foto: © photonews

Een bosuil is geen sneeuwuil, dat werd zondagnamiddag pijnlijk duidelijk in Deurne-Noord. In winterse omstandigheden kon Antwerp geen vuist maken tegen Westerlo. Sayyadmanesh en Reynolds zorgden ervoor dat Westerlo met 0-2 ging winnen op het veld van Antwerp.

Eerste gevaar meteen raak

Enkel in het openingskwartier leek er relatief sneeuwvrij gevoetbald te kunnen worden. Na zo'n 14 minuten besefte scheidsrechter Verbeke dat en ruilde hij de witte bal in voor een typische oranje bal.

Dat oranje leer verdween al snel in het doel. Na een lage vrije trap van Alcocer die afweek op de muur, kon Nozawa nog wel redding brengen maar de Japanse doelman kon de gladde bal niet goed verwerken in de sneeuw. Sayyadmanesh was er als de kippen bij om van dichtbij de rebound in doel te verwerken.

Sneeuw zorgt voor kansenarmoede

Antwerp had moeite met reageren maar ook Westerlo slaagde er niet meer in om na het openingsdoelpunt nog gevaarlijk te zijn. Janssen had nog twee bijna-kansen maar werd even vaak afgefloten voor buitenspel. Al hielp de sneeuw de spelers op het veld zeker niet want die remde het leer regelmatig af en zorgde ervoor dat combinatievoetbal moeilijk werd.



In de tweede helft remde de sneeuw de bal steeds meer af en dat ondervond vooral Gyrano Kerk. Na een lange bal van Renders kon Kerk namelijk richting Jungdal afstormen maar de bal rolde niet zoals hij moest waardoor Kerk niet kon trappen zoals hij wou en de oranje bal naast het doel van Jungdal botste.

Westerlo overleefde het openingskwartier van de tweede helft zonder kleerscheuren en ging voorzichtig zelf zijn kans. Nozawa duwde ditmaal een laag schot van Sayyadmanesh wel ver genoeg uit zijn benedenhoek, een fraaie redding van Nozawa.

Reynolds verdubbelt score tegen onmondig Antwerp

Niet veel later moest hij zich toch voor een tweede keer gewonnen geven. Sayyadmanesh, de beste man in de sneeuw, wacht op het juiste moment om Reynolds voor doel te isoleren. De Amerikaanes rechtsachter faalde niet en verdubbelde van dichtbij de score.

De zestienmeter van Westerlo werd alleen maar witter waardoor Antwerp echt niet meer aan voetballen toe kwam en al zeker niet aanvallend. Het was hopen dat een bal goed zou vallen. Dat deed hij ook voor de voeten van Kerk maar ditmaal kwam Bayram nog op tijd om te ontzetten.

Een deugddoende overwinning voor Westerlo dat de 4-0 blamage tegen STVV wegspoelt met een zege op de Bosuil. Daarmee springen ze bovendien over Antwerp in de stand. De Great Old kan de rug dan weer niet rechten na de 4-0 bekerpandoering en zakt naar plaats 11 in de stand. Ze houden nog een buffer van amper 2 punten over op een plaatsje in de relegation play offs.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 7.0 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 18/51 (35.3%)
Meer statistieken
Verstraeten Andreas 45' 5.82 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto   90' 5.46 -
  • Nauwkeurige passes: 21/34 (61.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/23 (34.8%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
Meer statistieken
Praet Dennis 61' 5.59 -
  • Nauwkeurige passes: 17/30 (56.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Foulon Daam 83' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 90' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 90' 5.51 -
  • Nauwkeurige passes: 3/11 (27.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Somers Thibo 45' 5.73 -
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 75' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Al-Sahafi Marwan 45' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Babadi Isaac 29' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 5/12 (41.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Valencia Anthony   15' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 45' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Bijl Glenn 7' 6.09  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Hamdaoui Youssef 0'  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.67 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/23 (13%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan  90' 7.03 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Neustädter Roman   90' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 9/27 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/19 (10.5%)
Meer statistieken
Nsiala-Makengo Clinton   90' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 8/21 (38.1%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/16 (0%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 26/38 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sydorchuk Sergiy 90' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh AllahyarA 90' 8.97 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 3/10 (30%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Sakamoto Isa 87' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar   90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 32
Meer statistieken
Nacho Ferri 87' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Smekens Raf 0'  
Ndembi Michée 0'  
Goure Fernand 3' 6.54  
Meer statistieken
Vanlangendonck Koen 0'  
Annell Oskar 0'  
Van Den Keybus Thomas 3' 6.82  
Meer statistieken
Herbeleef Antwerp - Westerlo
Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

17:55

Een bosuil is geen sneeuwuil, dat werd zondagnamiddag pijnlijk duidelijk in Deurne-Noord. In winterse omstandigheden kon Antwerp geen vuist maken tegen Westerlo. Sayyadmane...

Vooraf

LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

10:45

Na de vette weken, volgen de magere wegen voor Antwerp onder trainer Joseph Oosting. kunnen ze tegen Westerlo de boel omkeren?

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
