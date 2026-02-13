KV Mechelen KV Mechelen
Myron van Brederode 20'
1-0
1-1
26' Aaron Bibout
(Myron van Brederode) Kerim Mrabti 49'
2-1
2-2
61' Bryan Heynen
2-3
76' Daan Heymans (pen)
Datum: 13/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25
Stadion: Achter de Kazerne
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in
Foto: © photonews

KV Mechelen - Genk was een interessante affiche om de 25ste speeldag mee te openen: wie zou de beste zaak doen in de strijd voor Play-off 1? Het was Genk dat hierin slaagde na een felbevochte wedstrijd. De troepen van Nicky Hayen duiken met een 9 op 9 de top zes in.

Beide ploegen traden aan met de verwachte basiself. Bij KVM hield dat een basisplek in voor de uit schorsing terugkerende Halhal en Koudou. Hayen gaf het vertrouwen aan de elf titularissen die de zege tegen Anderlecht bewerkstelligden, ook al kwam die er ook dankzij impact van de invallers. Mechelen had er wel zin om thuis opnieuw een goede zaak te doen voor de top zes, Genk vond evenwel geregeld de ruimte bij Ito.

Zo hadden de twee teams hun betere periodes en momenten. Voorts speelde het doelhout een belangrijke rol in de eerste helft. Het schot van Van Brederode op voorzet van Koudou was technisch knap uitgevoerd. De staak stond in de weg, maar Van Brederode was zelf het snelst bij de herneming om de 1-0 binnen te tikken. Handig gedaan van de Nederlander. Dat kan ik ook, dacht Genk-spits Bibout.

Pech voor Boersma

Toen Ito nog eens in stelling werd gebracht, bereikte de Japanner de Oostenrijker met een afgeweken voorzet. Bibout kopte eerst tegen de paal en zijn intikker in de rebound was goed voor de 1-1. Het was nog niet afgelopen. Boersma zette zich achter de bal voor een vrijschop vanop zo'n 25 meter. De spits had met zijn rechter een ferme knal in huis die via de paal terug in het veld ketste. Geen herneming deze keer.

Zo werd het een gelijke stand aan de rust, maar Mechelen moest na de pauze niet lang wachten op een nieuwe voorsprong. Genk antwoordde via een scherpe voorzet van Medina, uit de korte hoek weggeslagen door Miras, en Heymans die de herneming in één tijd naast trapte. Miras lag ook in de weg toen El Ouahdi van in de grote rechthoek kon afdrukken.

Genk na de 2-1 erop en erover 

Genk hield er een hoekschop aan over en die resulteerde wel degelijk in de 2-2. Miras moest alles uit de kast halen op de kopbal van Karetsas, Heynen werkte de tweede Genkse gelijkmaker in doel. De spelers van Heynen leken hierna klaar voor een slotoffensief. Miras hield de trap van Heymans uit zijn korte hoek, maar na een haakfout van Halhal van Karetsas ging de bal op de stip. Die klus klaarde Heymans wel feilloos (2-3).

Deze treffer brengt Genk voorlopig op de zesde plaats. KV Mechelen blijft met een puntje meer de vijfde plaats bezetten. Voor beide ploegen wordt het uiteraard nog afwachten wat alle concurrenten doen dit weekend. Genk en Heynen hebben wel het momentum dat je wil hebben in de laatste rechte lijn van de competitie. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/19 (42.1%)
St. Jago Tommy 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 48/52 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Halhal Redouane   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 42/43 (97.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Marsa Jose 90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/42 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 23
Koudou Therence 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Mrabti Kerim 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/40 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Hammar Fredrik   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Servais Mathis 80' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
van Brederode MyronA 84' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Boersma Bouke 90' -
Vanrafelghem Keano 67' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Konaté Mory 0'  
Kireev Maxim 6' 6.0  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 10' 6.6 -
  • Schoten op doel: 1/2
Van Ingelgom Tijn 0'  
Zekri Moncef 0'  
Salifou Dikeni 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Antonio Bill 23' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Decoene Massimo 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
El Ouahdi Zakaria 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 46/59 (78%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 50/53 (94.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Smets Matte 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 63/68 (92.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Kayembe Joris 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 48/60 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Karetsas Konstantinos 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Heynen Bryan 90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Heymans Daan  90' 6.5 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Ito Junya   62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Bibout Aaron 80' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Medina Yaimar 62' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 28' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Sor Yira Collins 28' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin   10' 6.2 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
