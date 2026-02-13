Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

KV Mechelen - Genk was een interessante affiche om de 25ste speeldag mee te openen: wie zou de beste zaak doen in de strijd voor Play-off 1? Het was Genk dat hierin slaagde na een felbevochte wedstrijd. De troepen van Nicky Hayen duiken met een 9 op 9 de top zes in.

Beide ploegen traden aan met de verwachte basiself. Bij KVM hield dat een basisplek in voor de uit schorsing terugkerende Halhal en Koudou. Hayen gaf het vertrouwen aan de elf titularissen die de zege tegen Anderlecht bewerkstelligden, ook al kwam die er ook dankzij impact van de invallers. Mechelen had er wel zin om thuis opnieuw een goede zaak te doen voor de top zes, Genk vond evenwel geregeld de ruimte bij Ito.

Zo hadden de twee teams hun betere periodes en momenten. Voorts speelde het doelhout een belangrijke rol in de eerste helft. Het schot van Van Brederode op voorzet van Koudou was technisch knap uitgevoerd. De staak stond in de weg, maar Van Brederode was zelf het snelst bij de herneming om de 1-0 binnen te tikken. Handig gedaan van de Nederlander. Dat kan ik ook, dacht Genk-spits Bibout.

Pech voor Boersma

Toen Ito nog eens in stelling werd gebracht, bereikte de Japanner de Oostenrijker met een afgeweken voorzet. Bibout kopte eerst tegen de paal en zijn intikker in de rebound was goed voor de 1-1. Het was nog niet afgelopen. Boersma zette zich achter de bal voor een vrijschop vanop zo'n 25 meter. De spits had met zijn rechter een ferme knal in huis die via de paal terug in het veld ketste. Geen herneming deze keer.

Zo werd het een gelijke stand aan de rust, maar Mechelen moest na de pauze niet lang wachten op een nieuwe voorsprong. Genk antwoordde via een scherpe voorzet van Medina, uit de korte hoek weggeslagen door Miras, en Heymans die de herneming in één tijd naast trapte. Miras lag ook in de weg toen El Ouahdi van in de grote rechthoek kon afdrukken.





Genk na de 2-1 erop en erover

Genk hield er een hoekschop aan over en die resulteerde wel degelijk in de 2-2. Miras moest alles uit de kast halen op de kopbal van Karetsas, Heynen werkte de tweede Genkse gelijkmaker in doel. De spelers van Heynen leken hierna klaar voor een slotoffensief. Miras hield de trap van Heymans uit zijn korte hoek, maar na een haakfout van Halhal van Karetsas ging de bal op de stip. Die klus klaarde Heymans wel feilloos (2-3).

Deze treffer brengt Genk voorlopig op de zesde plaats. KV Mechelen blijft met een puntje meer de vijfde plaats bezetten. Voor beide ploegen wordt het uiteraard nog afwachten wat alle concurrenten doen dit weekend. Genk en Heynen hebben wel het momentum dat je wil hebben in de laatste rechte lijn van de competitie.